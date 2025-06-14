AÖF YAZ OKULU KAYITLARI 2025: AÖF yaz dönemi kayıt ve sınav tarihleri ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, 2025 AÖF yaz okulu kayıtları için gün sayıyor. Haziran ayı sonunda başlayacak yaz okulu kayıt sürecinde ders seçimleri ve ödeme işlemleri “aof.anadolu.edu.tr” üzerinden yapılacak. Final sınavlarının tamamlanmasının ardından başlayacak yaz okulu döneminde öğrenciler eksik derslerini tamamlama imkanı bulacak. Peki AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu mu? İşte kayıt ve sınav takvimi…