AÖF YAZ OKULU KAYITLARI 2025: AÖF yaz dönemi kayıt ve sınav tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt süreci için geri sayım başladı. 2025 yılı yaz okulu ders seçimi ve ödeme işlemleri, haziran ayının sonunda başlayacak. Kayıt işlemleri “aof.anadolu.edu.tr” adresinden online olarak yapılacak. Lisans ve ön lisans düzeyinde final sınavlarının tamamlanmasının ardından başlayacak süreçte, öğrencilerin kayıt işlemlerini belirtilen tarihlerde tamamlaması gerekiyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylı takvim…
Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, 2025 AÖF yaz okulu kayıtları için gün sayıyor. Haziran ayı sonunda başlayacak yaz okulu kayıt sürecinde ders seçimleri ve ödeme işlemleri “aof.anadolu.edu.tr” üzerinden yapılacak. Final sınavlarının tamamlanmasının ardından başlayacak yaz okulu döneminde öğrenciler eksik derslerini tamamlama imkanı bulacak. Peki AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu mu? İşte kayıt ve sınav takvimi…
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemleri Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle tamamlanacak.
AÖF Yaz okulu kayıtları 30 Haziran 2025 Pazartesi - 04 Temmuz 2025 Cuma tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.