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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2025 AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar? AÖF Yaz okulu kayıt tarihleri

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2025 AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar? AÖF Yaz okulu kayıt tarihleri

23:5123/06/2025, Pazartesi
G: 24/06/2025, Salı
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AÖF yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı
AÖF yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Açıköğretim Fakültesi'nin 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusunu yayımladı. AÖF yaz okulu kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler işlemlerin ne zaman başlayacağını ve yaz okulu kayıt yenileme ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte AÖF yaz okulu kayıtları hakkında üniversiteden yapılan açıklamalar.

AÖF yaz okulu kayıtları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin 2024-2025 yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı. AÖF yaz okulu kaydı yapacak olan öğrenciler ders-ekle sil işlemleri ile kayıt ücreti ödemeleri ile işlemlerini tamamlayabilecek. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt ücretleri ne kadar? İşte detaylar.


AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu kayıt duyurusunu yayımladı. Ünviersite'den yapılan açıklamaya göre,

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.
Kayıt işlemleri;
30 Haziran 2025 Pazartesi
günü saat
10.00’da başlayacak
,
04 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00’de sona erecektir
. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Bilgi Sistemi”,
” bağlantısından yapılacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 04 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.30’a kadar ödeme yapılabilecektir.


04 Temmuz 2025 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.


Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının Anadolum eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur. Yaz Okulu ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Kılavuzlar” bağlantısından ulaşılabilir. Yaz okulu ile ilgili resmi duyuru bu ilanla yapılmaktadır.

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#AÖF yaz okulu kayıt ücretleri
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