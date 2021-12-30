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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, sorusu binlerce AÖL öğrencisi tarafından merak ediliyor. AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
aöl 2. dönem

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, sorusu binlerce AÖL öğrencisi tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 2022 yılı sınav takvimini açıklayan MEB, AÖL sınavlarının online gerçekleşeceğini duyurdu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları hangi tarihte yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 II. dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri 27 Aralık 2021 – 28 Ocak 2022 olacak. Kayıt yenileme sınav ücreti 50 TL ve ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak yatırılacak. Başvuru ücreti T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubesi yada internet üzerinden yatırılacak.

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