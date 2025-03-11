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Açık Lise sınavlarında görev alacaklara ödenecek ücret belli oldu

Açık Lise sınavlarında görev alacaklara ödenecek ücret belli oldu

11:3411/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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AÖL görevli ücretleri
AÖL görevli ücretleri

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları için görev alacaklara ödenecek ücret belli oldu. 22 ve 23 Mart tarihlerinde uygulanacak Açık Öğretim Lisesi sınavlarında salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu ve diğer görevlerde görev almak isteyen var öğretmenler başvurularını 11 Mart tarihine kadar yapacak. Peki, 2025 yılında AÖL sınav görevlisi ücretleri ne kadar ödenecek? İşte detaylar...

MEB sınav görevli ücretleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınavlarda öğretmenler görev başvurusunda bulunabiliyor. 2024 yılında İOKBS, LGS, ehliyet sınavları, açık lise, açık öğretim kurumları sınavları için başvurular alınacak. Peki, AÖL görevli ücretleri ne kadar?

AÖL SINAV GÖZETMEN ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

Sınav görevli ücretleri memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplandığından yılda iki kez artış gösteriyor.

Bina yöneticisi (okul müdürü)

1635,28 TL

Bina yöneticisi yardımcısı (müdür yardımcısı)

1643,14 TL

Salon başkanı

1420,11 TL

Gözetmen

1377,08 TL

Yedek gözetmen

1032,81 TL

Yardımcı engelli öğretmen

1721,34 TL

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.



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