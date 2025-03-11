MEB sınav görevli ücretleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınavlarda öğretmenler görev başvurusunda bulunabiliyor. 2024 yılında İOKBS, LGS, ehliyet sınavları, açık lise, açık öğretim kurumları sınavları için başvurular alınacak. Peki, AÖL görevli ücretleri ne kadar?