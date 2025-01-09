Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimini paylaştı. Binlerce öğrenci kayıt tarihlerinin belli olmasının ardından sürecin nasıl işlediğini araştırıyor. Peki AÖL 2. dönem kayıt tarihleri neler? AÖL kayıtları nasıl yapılır? Sınavlar ne zaman uygulanacak? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtları...





2025 AÖL KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN?





Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri duyurusu.









Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar , diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.





Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenler kayıtlı bulundukları okulların bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Ön onay işlemini yaptıranların kesin kayıt için en yakın halk eğitimi merkezi müdürlükleri ne müracaat etmeleri gerekmektedir.





Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt İşlemleri e-Devlet Kapısı Üzerinden de Yapılabilecektir.





Açık Öğretim Lisesine kayıt şartlarını taşıyan; e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki e-Devlet girişi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçimini yapabilirler.





Sınavlara fotoğraflı sınav giriş belgesi ile girileceğinden kayıt işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren vatandaşlarımız katılacağı sınavdan önceki iş gününe kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir.





18 yaşını doldurmamış öğrenciler ise velileri ile birlikte halk eğitimi merkezine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecektir.





Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.





Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olup durumunu belgelendiren öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.





KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?





2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 07 Ocak 2025 tarihinden 05 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.









2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 05 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.





Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrenciler kayıt yenileme işlemleri için 444 0 632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile iletişime geçerek kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını teyit etmeleri gerekmektedir.





2025 AÖL SINAV TARİHLERİ





Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.





NOT: Kayıt tarihleri arasında işlemlerini tamamlayan öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimini yaparak sınav bölgesi irtibat merkezini güncelleyebilirler.





Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak güncel fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir.







