Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem kayıt yenileme işlemleri sürüyor. Öğrenimlerini açık liseden sürdürecek öğrenciler, yeni kayıt ve kayıt yenileme başvuru işlemlerini araştırmaya başladı. Sınav tarihlerinin de belirlendiği duyuruya göre, kayıt yenileme e-devlet sisteminden ders seçimi sonrasında yapılabilecek. AÖL yeni kayıt başvuruları ise en yakın halk eğitim merkezleri müdürlüklerince alınacak. İşte 2025 AÖL kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimini paylaştı. Binlerce öğrenci kayıt tarihlerinin belli olmasının ardından sürecin nasıl işlediğini araştırıyor. Peki AÖL 2. dönem kayıt tarihleri neler? AÖL kayıtları nasıl yapılır? Sınavlar ne zaman uygulanacak? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtları...
2025 AÖL KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri duyurusu.
Açık Öğretim Lisesine kayıt şartlarını taşıyan; e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki e-Devlet girişi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçimini yapabilirler.
Sınavlara fotoğraflı sınav giriş belgesi ile girileceğinden kayıt işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren vatandaşlarımız katılacağı sınavdan önceki iş gününe kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir.
18 yaşını doldurmamış öğrenciler ise velileri ile birlikte halk eğitimi merkezine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecektir.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.
Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olup durumunu belgelendiren öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.
KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 07 Ocak 2025 tarihinden 05 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 05 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.
Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrenciler kayıt yenileme işlemleri için 444 0 632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile iletişime geçerek kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını teyit etmeleri gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.
Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak güncel fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir.