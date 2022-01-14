AÖL sınavları ne zaman? 2022 MEB Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak?

MEB bünyesinde hizmet veren Açık Lise 1. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021-2022 2. dönem AÖL sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. 28 Ocak 2022 tarihinde sona erecek AÖL kayıt ve kayıt yenileme işleminin ardından sıra sınavlara gelecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL KAYIT YENİLEME 2022 / 2. DÖNEM TARİHLERİ NE ZAMAN?

1) Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 günü başlayıp 28 OCAK 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

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2) E-okulda aktif kaydı olan öğrencilerimizin YENİ KAYIT iş ve işlemleri ise; E OKULDA 1. dönem 21 Ocak 2022 tarihinde bittikten sonraki günlerde ve Bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, 1. maddedeki kayıt tarihleri içerisinde açılacaktır.

3) Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.