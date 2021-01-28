Apandisit Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

Apandisit, sağ alt karın bölgesinde ciddi ağrıya neden olur. Fakat, bir çok insanda ağrı göbek çevresinden başlayarak bu bölgeye ilerler. Enflamasyonun kötüleşmesi, apandisit ağrısını artırır. Herkesin apandisit geliştirebilmesi mümkün olsa da, genellikle 10 ile 30 yaş aralığındaki gençlerde ortaya çıkmaktadır. Uygulanabilecek en standart tedavi, apandis cerrahisidir.

Apandisit nedir?

Belirtileri nelerdir?

Apandisit ameliyatı nasıl yapılır?

Apandisit ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?(Buraya Tıklayınız)

Apandisit Nedir?

Apandis, kalın bağırsağın başlangıç noktasında yer alan görevleri bilinmeyen bir bağırsak parçası olarak tanımlanabilir. 6 santimetre boyunca ve 3 milimetre çapında olan bu bağırsak parçasının neye yaradığı henüz keşfedilemese de, bebeklik döneminde bağırsakların savunma sistemini oluşturduğu ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde faaliyet gösterdiği düşünülmektedir. Apandisit ise, apandis isimli organın iltihaplanmasıdır. Toplum içerisinde apandisit patlaması olarak da bilinen bu durum, apandisitin içerisinde tıkanma yaşanması ve buna bağlı olarak da boğulmasıdır. Bu boğulma apandis içerisindeki basıncı artırır ve hastaların ağrıları şiddetlenir. Böylece apandisit patlaması belirtileri oluşur.

Apandisit Belirtileri Nelerdir?

Apandisit iltihabının belirtileri hastadan hastaya farklılık gösterse de, genel olarak şu semptomlar ortaya çıkar:

Karnın alt sağ tarafında aniden başlayan ağrı

Göbek çevresinde aniden başlayan ve karnın sağ alt tarafına yayılan ağrı

Mide bulantısı ve kusma

Öksürünce, yürüyünce ya da farklı aktivitelerde bulununca daha da kötüleşen ağrı

Bazı hastalarda ortaya çıkan yüksek ateş

İştahsızlık

Şişkinlik

Kabızlık ya da ishal

Ağrılar, apandisin bulunduğu yere, yaşa ve duruma bağlı olarak farklı farklı yerlerde ortaya çıkabilir. Örneğin hamile bir kadında apandis daha yukarıda kalır ve ağrılar üst karın bölgesinde oluşabilir. Yukarıda yer alan endişe verici belirtilerden bir ya da birkaçının ortaya çıkması halinde, acilen tıbbi yardım alınması gerekmektedir.

Apandisit Nedenleri Nelerdir?

Apandisitin en olası nedeni, içerisinde enfeksiyon oluşan apandisin iç yüzeyinin tıkanmasıdır. Bakterilerin hızla çoğalması, apandisin iltihaplanmasına, şişmesine ve içerisinin iltihapla dolmasına sebebiyet verir. Acilen tedavi edilmediği durumlarda patlama denilen durum yaşanabilir.

Oluşabilecek Komplikasyonlar

Apandisit, aşağıda yer alan tehlikeli komplikasyonlara neden olabilir:

Apandis patlaması: Patlama olarak bilinen bu yırtılma, oluşan enfeksiyonun karın bölgesine yayılmasına neden olur. Genellikle tehlikeli sonuçlar doğuran bu durum, apandisin alınması ve karın boşluğunun temizlenmesini amaçlayan bir ameliyatla tedavi edilir. Apse: Apandisin patlaması halinde enfeksiyon, karın boşluğuna yayılır ve apse yapabilir. Böyle bir durumda apsenin boşaltılması gerekir.

Apandisit Nerede Bulunur?

İnternet üzerinde araştırma yapan hastaların büyük bir bölümü, apandisit ne tarafta sorusunun yanıtını aramaktadır. Apendiksin vücudun alt karın bölgesinin sağ tarafında bulunmaktadır. Kör çıkışa sahip bu kesenin girişi, kalın bağırsağa bağlı şekildedir.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Apandisitin tedavi yolu cerrahidir. Cerrahide temel amaç, apandisin tümüyle alınmasıdır. Tıp dilinde apendektomi olarak bilinen bu işlem, hastanın durumuna göre kimi zaman açık, kimi zaman da kapalı olarak yapılabilmektedir. Herhangi bir zorunluluğun olmadığı durumlarda ortalama 5 – 10 milimetrelik kesiler atılarak laparoskopik olarak gerçekleştirilmektedir. Böylece hastalar apandisit ameliyatı sonrası çok daha az konuya dikkat etmek zorunda kalır.

Apandisit hastaları sağlık kuruluşlarına genelde acil olarak gelirler. Bu da hastaların büyük bölümünün açık ameliyata alınmasına neden olmaktadır. Ancak apandisit ameliyatı kapalı yöntemle gerçekleştirilmesi gereken bir cerrahi türüdür. Hastaların çok az bir bölümü ameliyat olmadan iyileşme gösterir. Böyle hastalarda henüz yırtılma ya da patlama oluşmadığı için doktor antibiyotik tedavisi verebilmektedir. Fakat bu sefer de, apandisin karın boşluğuna iltihap sızdırıp sızdırmadığına bakmak gerekir.