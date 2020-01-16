Araçlarda Yakıt Tasarrufu için Yapılması Gerekenler

İlk Adım: Araç Seçimi

Yakıt tasarrufu yaparak ekonominizi korumak istiyorsanız ilk adımınız yakıt tasarrufu yapan bir araç tercih etmek olmalı. Son zamanlarda, üretim anından itibaren tasarruf parolasıyla yola çıkan araçlar; önergelere ve ipuçlarına dikkat ettiğiniz zaman sizin için oldukça avantajlı oluyor. Motoru, yazılımı ve donanımı sayesinde bu otomobiller, düşük yakıt tüketimi için kaçırılmaması gereken fırsatlar sunuyor.

Bakım ve Onarım İhmale Gelmez

Araçların bakımı yakıt tasarrufunun ve güvenli sürüşün sırrı. Motor yağı, filtresi, ateşleme sistemi düzenli kontrol edildiğinde aracın çok yakıt harcamasına neden olan zorlanmalar fark edilerek telafi edilebiliyor. Kirlenen hava filtresi, yağını kaybeden motor veya sorunlu ateşleme sistemi nedeniyle aracınız fazla enerji harcamak zorunda kalıyor. Zamanında bakım yaptırarak, rutin muayeneleri geciktirmeyerek yakıt tasarrufu yapabilirsiniz.

Lastiklerin inen havası yakıt tüketiminin artmasına sebep oluyor. Servis ve bakımda size tavsiye edilen basın oranını bilerek, lastiklerin basıncını kontrol edip doğru düzeyde tutarak ve doğru ebatta lastik seçerek araç yakıtının fazla kullanılmasını önleyebilirsiniz.

Vites, Fren ve Gaz Önemli

Aracın yakıt sisteminin frenle, vitesle ne alakası var diyorsanız yanılıyorsunuz. Uzun süre birinci vitesle gitmek yakıt tüketimini artırıyor veya vites yükseltip hızla yol almak daha da çok yakıt harcamaya neden oluyor. Motorun en verimli çalıştığı, maksimum tork değeri genellikle 2000 ile 4500 d/d aralığında görülüyor. Bu değerler yakalandığında araç yakıt veriminde zirveyi görüyor. Ancak araç üreticilerinin açıkladığı yakıt tüketim değerleri, 90 km hızla, rüzgar direnci olmayan alanlarda hesaplanıyor yani bu değerlere ulaşmak biraz zor ancak yaklaşmak imkansız değil.

Otomobili çok fazla şerit değiştirmeden, sabit 90 km hızla kullanır ve direnç oluşturacak etkenleri (cam açma gibi) en aza indirirseniz siz de yakıt tasarrufu yapabilirsiniz. Ani frenden kaçınmayı, yavaş yavaş vites değiştirmeyi de unutmamalısınız. Ani kalkışlar yerine yavaş yavaş aracı hareket etmeyi tercih etmelisiniz, bu ipuçlarını değerlendirdiğinizde yakıttan tasarruf edebilirsiniz.

Şehir Hayatında Yakıt Tasarrufu

Sıkışık trafikte yakıt tasarrufu çok zor denebilir ancak imkansız değil. Yoğun trafikte ani fren yapmanıza neden olacak hızlanmalardan kaçınmalısınız. Sıkışık trafik durumunda takip mesafenizi korumalı, yavaşça hareket ederek, duraksama anlarında aracı tamamen durdurup yeniden çalıştırmalısınız. Çalışır durumdaki araç da yakıt yakmaya devam ettiği için tasarrufa mani oluyor.

Soğuk havada, yakın mesafede araç kullanılmaması da yakıt tasarrufu sağlıyor. Soğuk havada, şehir içinde kısa mesafeler gidilirken 4 kilometrede ortalama 4 litre benzin yanıyor. Biraz yürüyüş daha iyi bir fikir olabiliyor. Yokuş inip çıkarken de aracı düşük devirde çalıştırmalı ve boşa almamalısınız.