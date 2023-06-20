Asgari ücrete ara zammı netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL, brüt asgari ücrete 13414 lira oldu. Asgari ücret zammı sonrası staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, GSS primi, staj ücreti de zamlanacak. Temmuz asgari ücret ara zammı neticesinde askerlik ve doğum borçlanma tutarları da değişecek. Emekli olmak isteyenlere eksik primlerini askerlik ve doğum borçlanması imkanı tanınmakta. Şu an için 450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli en az 48 bin 38,40 TL, 1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli ise en az 76 bin 861,44 TL olmakta. Peki askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? Askerlik ve doğum borçlanması temmuzda ne kadar olacak?