Asgari ücret işveren maliyeti ne kadar?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret 1 Temmuz’dan geçerli olarak uygulanacak. Asgari ücretle çalışanlar, 31 Temmuz’daki ücretlerini yeni asgari ücret üzerinden alacaklar.
Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3.406 TL artarak 10.008 TL’den 13.414 TL’ye, net asgari ücret ise 2.895 TL artarak 8.507 TL’den 11.402 TL’ye yükseldi.
Brüt asgari ücret işçi payı ne kadar kesilecek?
Brüt asgari ücretten işçi payı olarak 1.878 TL sigorta primi, 134 TL de işsizlik sigortası primi kesilecek. İşveren payı olarak ise 2.079 TL sigorta primi, 268 TL de işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak.
Asgari ücret işveren maliyeti ne kadar arttı?
Böylece 11.759 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti 15.761 TL’ye yükselecek. İşverenin maliyeti 4.002 TL artacak. Asgari ücret ocak ayına göre yüzde 34.02, geçen yılın temmuz ayına göre ise yüzde 107.29 oranında arttı. Ocak-haziran döneminde 400 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği ise yılın geri kalanında 500 liraya çıkacak.
Asgari ücret işveren maliyet tablosu
SGK Günlük Borçlanma Tutarı 143 TL
Yurtdışı Borçlanma Günlük 201.19 TL
Bağ-Kur primi 3.956 TL
İsteğe Bağlı 4.292 TL
Asgari Ücretin İşveren Maliyeti 15.757 TL
GSS Primi 402 TL