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Asgari ücret işveren maliyet tablosu

Yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Yüzde 34’lük zamla beraber brüt ücret 13 bin 414 TL oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 15.761 TL’ye çıktı. Peki işverene asgari ücret desteği ne kadar? İşte Temmuz zammı asgari ücret işveren maliyet tablosu.

13:32 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Asgari ücret işveren maliyeti ne kadar?

Asgari ücret işveren maliyeti ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret 1 Temmuz’dan geçerli olarak uygulanacak. Asgari ücretle çalışanlar, 31 Temmuz’daki ücretlerini yeni asgari ücret üzerinden alacaklar.

Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3.406 TL artarak 10.008 TL’den 13.414 TL’ye, net asgari ücret ise 2.895 TL artarak 8.507 TL’den 11.402 TL’ye yükseldi.

Brüt asgari ücret işçi payı ne kadar kesilecek?

Brüt asgari ücretten işçi payı olarak 1.878 TL sigorta primi, 134 TL de işsizlik sigortası primi kesilecek. İşveren payı olarak ise 2.079 TL sigorta primi, 268 TL de işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak.

Asgari ücret işveren maliyeti ne kadar arttı?

Böylece 11.759 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti 15.761 TL’ye yükselecek. İşverenin maliyeti 4.002 TL artacak. Asgari ücret ocak ayına göre yüzde 34.02, geçen yılın temmuz ayına göre ise yüzde 107.29 oranında arttı. Ocak-haziran döneminde 400 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği ise yılın geri kalanında 500 liraya çıkacak.

Asgari ücret işveren maliyet tablosu

SGK Günlük Borçlanma Tutarı 143 TL

Yurtdışı Borçlanma Günlük 201.19 TL

Bağ-Kur primi 3.956 TL

İsteğe Bağlı 4.292 TL

Asgari Ücretin İşveren Maliyeti 15.757 TL

GSS Primi 402 TL

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Asgari ücrete ara zammı netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL, brüt asgari ücrete 13414 lira oldu. Asgari ücret zammı sonrası staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, GSS primi, staj ücreti de zamlanacak. Temmuz asgari ücret ara zammı neticesinde askerlik ve doğum borçlanma tutarları da değişecek. Emekli olmak isteyenlere eksik primlerini askerlik ve doğum borçlanması imkanı tanınmakta. Şu an için 450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli en az 48 bin 38,40 TL, 1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli ise en az 76 bin 861,44 TL olmakta. Peki askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? Askerlik ve doğum borçlanması temmuzda ne kadar olacak?


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#Asgari ücret zammı
#asgari ücret işveren maliyeti
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