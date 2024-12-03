Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı toplantı, Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.





2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti.





Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.





ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.





Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.





ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.



