Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? İşte masadaki rakamlar...

Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? İşte masadaki rakamlar...

15:403/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Asgari ücret zam toplantısı ne zaman?
Asgari ücret zam toplantısı ne zaman?

"Asgari ücret zam komisyonu ilk toplantı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2025 yılı asgari ücretine yapılacak zammın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmaya hazırlanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren zam oranını belirlemek üzere bir araya gelecek. İlk toplantının Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Komisyon, müzakereler sonunda asgari ücreti yapılacak üçüncü toplantının ardından, 31 Aralık 2024'e kadar tespit ederek kamuoyuna açıklayacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı toplantı, Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.


2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti.


Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.


ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.


Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.


ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.


Asgari ücretin yapılacak 3. toplantının ardından 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

#Asgari ücret
#asgari ücret zammı
#asgari ücret zam toplantısı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu ne zaman yatar?