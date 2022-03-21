Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel'in hayatı

Türküleriyle birçok kişinin gönlüne taht kuran halk ozanı Aşık Veysel'i tam 49 yıl önce kaybettik. Uzun İnce Bir Yoldayım türküsü ile nesilden nesile duygularını aktardı. Milyonlarca yürekte taht kurdu. Çaldığı sazı, söylediği türkülerle yüreklerin pasını sildi. Peki, Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel nereli? Aşık Veysel'in besteleri ve türküleri nelerdir? İşte detaylar...

Aşık Veysel kimdir?

Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu olan halk ozanının annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, o dönem yaşadıkları yerde yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Ardından Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü yitirdi.

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Babasının, oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan Veysel, 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey'in de desteği ile birçok ili dolaşmaya başladı. Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Âşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir.

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Aşık Veysel'in türküleri

Anlatamam Derdimi

Arasam Seni Gül İlen

Atatürk'e Ağıt

Beni Hor Görme

Beş Günlük Dünya

Bir Kökte Uzamış

Birlik Destanı

Çiçekler

Cümle Âlem Senindir

Derdimi Dökersem Derin Dereye

Dost Çevirmiş Yüzünü Benden

Dost Yolunda

Dostlar Beni Hatırlasın

Dün Gece Yar Eşiğinde

Dünya'ya Gelmemde Maksat

Esti Bahar Yeli

Gel Ey Âşık

Gonca Gülün Kokusuna

Gönül Sana Nasihatim

Gözyaşı Armağan

Güzelliğin On Para Etmez

Kahpe Felek

Kara Toprak

Kızılırmak Seni Seni

Küçük Dünyam

Murat

Ne Ötersin Dertli Dertli

Necip

Sazım

Seherin Vaktinde

Sekizinci Ayın Yirmi İkisi

Sen Bir Ceylan Olsan

Sen Varsın

Şu Geniş Dünya'ya

Uzun İnce Bir Yoldayım

Yaz Gelsin

Yıldız (Sivas Ellerinde)

Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz