ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF final sınavları geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. ATA AÖF final sınavlarının bitmesinden sonra şimdi gözler ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı. ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. Sonuçlar ise 1 Aralık'ta erişime açıldı. Sonuçlar http://obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ATA AÖF bütünleme sınavları 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.