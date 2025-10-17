Yeni Şafak
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2025: ATA AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

12:3417/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri ara sınav tarihlerini sorguluyor. Yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileyen öğrenciler ara sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman? ATA AÖF ara sınav (vize) tarihleri

ATA AÖF öğrencilerinin heyecanla beklediği ara sınav tarihleri belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin 2025-2026 eğitim yılı güz dönemi sınav takvimi yayımlandı. Yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileyen öğrenciler, “ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 22 Kasım 2025 09:30

II.Oturum 22 Kasım 2025 14:00

III.Oturum 23 Kasım 2025 15:00

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 10 Ocak 2026

II.Oturum 10 Ocak 2026

III.Oturum 11 Ocak 2026

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 14 Şubat 2026

II.Oturum 14 Şubat 2026

III.Oturum 15 Şubat 2026

