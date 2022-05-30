Özgün ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ÖZGÜN HABERLER

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihinde yapıldı. Sınava katılan adaylar ise ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF detayları
​ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz ATA AÖF bahar yarıyılı vize sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklanmıştı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF detayları...

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. ATA AÖF bahar yarıyılı vize sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklandı.

ATA AÖF sınav soru ve cevapları

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (01 Haziran 2022) saat 17.45'e kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

ATA AÖF geçme notu kaç? ATA AÖF final sınavı geçme notu 2022
ÖZGÜN
ATA AÖF geçme notu kaç? ATA AÖF final sınavı geçme notu 2022
İstanbul için inanılmaz bir buluntu

'İstanbul için inanılmaz bir buluntu'

​Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz.
Çığır açacak

Çığır açacak

​Türkiye'nin yeni göz bebeği: Gece görüntüsüyle herkesi büyüledi.
Rusyayı temerrüdün eşiğinden kurtaracak adım: Batının ödeme altyapısı bypass edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​2023'e giden yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz.

Kayıp 1 trilyon doları aştı

Kayıp 1 trilyon doları aştı

​Kripto para piyasalarında düşüş sürüyor.

​Altıncı kattan düşen minik Azra'dan haber var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.