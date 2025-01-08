ATV ekranlarında günün yayın programı belli oldu. İzleyiciler bugün ekrana gelecek programlarda nelerin olduğunu araştırmaya başladı. ATV canlı yayın akışında günün dikkat çeken programı ise Galatasaray Başakşehir maçı olarak gözüküyor. İşte 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı listesi...
ATV ekranında bugün (8 Ocak) yayınlanacak programlar merak ediliyor. Bugün saat 20.30'da yayınlanacak olan Galatasaray-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ATV'de canlı olarak izleyici karşısına çıkacak. İşte TV'de günün programları...
8 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 - Kahvaltı Haberleri
10: 00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 - atv Gün Ortası
14: 00 - Sen Anlat Karadeniz
16: 00 - Esra Erol’da
19: 00 - atv Ana Haber
19: 45 - Kupa Günlüğü
20: 30 - Galatasaray - Rams Başakşehir
22: 35 - Zembilli 1.Bölüm
01: 35 - Can Borcu 3.Bölüm
03: 50 - Aldatmak 48. Bölüm
Atv' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan tarattırılıcaktır.
a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .
b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.
c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.
d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..
e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.
f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.
g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.
h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.
Frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )