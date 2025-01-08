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Atv'de günün yayın programı-8 Ocak 20205

Atv'de günün yayın programı-8 Ocak 20205

19:108/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
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Atv yayın akışı listesi
Atv yayın akışı listesi

ATV ekranlarında günün yayın programı belli oldu. İzleyiciler bugün ekrana gelecek programlarda nelerin olduğunu araştırmaya başladı. ATV canlı yayın akışında günün dikkat çeken programı ise Galatasaray Başakşehir maçı olarak gözüküyor. İşte 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı listesi...

ATV ekranında bugün (8 Ocak) yayınlanacak programlar merak ediliyor. Bugün saat 20.30'da yayınlanacak olan Galatasaray-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ATV'de canlı olarak izleyici karşısına çıkacak. İşte TV'de günün programları...


8 OCAK ATV YAYIN AKIŞI



08: 00 - Kahvaltı Haberleri


10: 00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert


13: 00 - atv Gün Ortası


14: 00 - Sen Anlat Karadeniz


16: 00 - Esra Erol’da


19: 00 - atv Ana Haber


19: 45 - Kupa Günlüğü


20: 30 - Galatasaray - Rams Başakşehir


22: 35 - Zembilli 1.Bölüm


01: 35 - Can Borcu 3.Bölüm


03: 50 - Aldatmak 48. Bölüm


UYDU FREKANS BİLGİLERİ

Atv' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan tarattırılıcaktır.


a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .


b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.


c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.


d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..


e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.


f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.


g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.


h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.


Frekans değerleri aşağıdadır;


Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

#Atv yayın akışı
#Günün programları
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Atv'de günün yayın programı-8 Ocak 20205