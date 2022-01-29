AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zamana ertelendi?

AUZEF bütünleme sınavlarının geçtiğimiz hafta yapılması planlanmıştı. Fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavlar iptal edilmişti. Peki, AUZEF telafi sınavı yüz yüze mi yapılacak. Sınavlar ne zaman olacak? İşte AUZEF telafi/bütünleme sınav tarihleri.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF sınav takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için belirlenen 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde İstanbul'a etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle telafi sınavları ertelendi.

AUZEF tarafından yapılan yeni açıklamaya göre 2021-2022 AUZEF güz dönemi telafi sınavları 12-13 Şubat tarihlerinde yapılacak.

İÜ AUZEF'TEN TELAFİ SINAVI DUYURUSU

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.