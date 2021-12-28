AUZEF final sonuçları nasıl sorgulanır? AUZEF Güz dönemi bitirme sınav sonucu sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavları 18 Aralık ve 19 Aralık'ta yapıldı. Sınavların ardından gözler AUZEF final sınav sonuçları açıklamasına çevrimişti. AUZEF'ten beklenen açıklama geldi. AUZEF final sonuçları nasıl sorgulanır?

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı.

AUZEF resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Değerli Öğrencilerimiz,

18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşen bitirme sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu... adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

AUZEF SINAV SONUÇ SAYFASI

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AUZEF FİNAL SINAVI İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

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Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ ve SINAV İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.