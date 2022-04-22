Bir vitamin deposu: Ayva tatlısı

Kolay bir tarif olan, püf noktasıyla lezzetini artıracağınız ayva tatlısı tarifi nasıl yapılıyor? İşte, detaylar...

AYVA TATLISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-2 adet büyük boy ayva

-8 yemek kaşığı toz şeker

-1 su bardağı su

-1/2 çay bardağı vişne suyu

-1 adet çubuk tarçın

-5 adet karanfil

-1/2 adet limonun suyu

Servisi için:

-100 gram kaymak

AYVA TATLISI YAPILIŞI

1. Bol suda yıkadığınız ayvaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Kararmaması için limonlu su içine kabuklarıyla birlikte yerleştirin. Ayva çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir kenara ayırın.

2. Geniş tabanlı bir tencereye tek sıra halinde dizdiğiniz her bir ayvanın üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Ardından su, limon suyu, ayva çekirdekleri, ayva kabukları ve baharatlarını de tencereye yerleştirin.

3. Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte su kaynayınca dek pişirin.

4. Kaynayan suya vişne suyunu da ilave edin ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın.

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5. Yaklaşık bir saat sonra suyunu iyice çekip renk alan ayvaları bir bıçakla yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Pişmişse ilk sıcaklığının geçmesi için ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.

6. Pişen ayvaları servis tabağına alın ve tencerede kalan şerbetinden hafifçe üzerine sürün. Kaymak ve toz Antep fıstığı ilavesiyle ılık ya da soğuk olarak tatlıları servis edin.





AYVA TATLISI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Ayva tatlısı hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 1 saattir.

AYVA TATLISI KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon ayva tatlısının kalori değeri 348/kcal'dir.

AYVA TATLISI BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

3 gram protein

56 gram karbonhidrat

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11 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

AYVA TATLISI ZORLUK SEVİYESİ

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AYVA TATLISI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Ayvalar sıcakken kaymak üzerinde eriyebileceğinden, oda sıcaklığında biraz dinlendirdikten sonra üzerine koymaya özen gösterin. Tencereniz geniş değilse su oranını azaltabilirsiniz, ayvalar su çektikçe rengi açık kalacaktır.

AYVA TATLISI PİŞİRME ÖNERİSİ

Ayva tatlısını; 30 dakika tencerede ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika daha pişirerek karamelize bir tat elde edebilirsiniz. Hem rengi daha koyu hem de lezzeti daha güçlü olacaktır.

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