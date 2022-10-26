Bafra pidesi nasıl yapılır? Püf noktaları neler?

Karadeniz'in en sevilen lezzetlerinden biri olan pidenin en güzel halini sizlerle paylaşıyoruz. Tereyağı ile cilalanmış dış katmanı, soğanlı kıyma harcının mis gibi aroması ve her lokmada ayrı bir keyif veren Bafra pidesi ile ilgili her şey haberimizde.

BAFRA PİDESİ MALZEMELERİ NELER?

Hamuru İçin

> 3 su bardağı un (300 gram)

1 su bardağı su (200 mililitre)

1 silme çay kaşığı instant maya (4 gram)

1 silme çay kaşığı tuz (5 gram)

İç Harcı İçin

300 gram az yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

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1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için

4 yemek kaşığı tereyağı

BAFRA PİDESİ NASIL YAPILIR?

Hamurunun yapılışı

> Hamur için un, su ve mayayı birleşene kadar karıştırıp tezgahın üzerinde ya da derin bir kapta 5 dakika yoğurun.

> Tuzu da ekleyip hamur pürüzsüz ve yumuşak bir hal alana kadar yoğurmaya devam edin.

> Hamuru hafifçe unladığınız bir kaba alın ve hamuru da unlayıp üzerini örtün. Hamuru mayalanmması için 1- 1.5 saat kadar dinlendirin.

İç harcının yapılışı

> Hamur mayalanırken bir tavada kıymayı, tuz ekleyerek kavurun. Kıyma suyunu çekip kahverengi bir hala alınca ocaktan alın.

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> Kavrulan kıymaya karabiber ve ufak küpler halinde doğradığınız soğanı ekleyip soğumaya bırakın.

> Mayalanan hamuru hafifçe unlanmış tezgaha alın, havasını bastırarak çıkartın, dört eşit parçaya bölün.

> Dıştan içe doğru katlayıp yuvarlayın ve üzerini unladıktan sonra örtüp 45 dakika tezgahta dinlendirin.

> Dinlenen hamurları merdane yardımı ile hafifçe unladıktan sonra uzun şekilde açın. Elinizle de arada çekip uzatın ve havalandırarak fazla undan kurtulun.

> Açtığınız hamurun ortasına kenarlardan boşluk kalacak şekilde 4 yemek kaşığı kadar kıymalı harçtan koyun.

> Hamurun kenarlarını yukarıda birleştirip çimdikleyerek sıkıca kapatın. Pideyi kenarlardan çekip dilediğiniz boyuta uzatın.

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> Fırını 230 derecede fanlı olarak ısıtın.

> Pideleri yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye ikişer ikişer yerleştirin ve fırının alttan bir üstteki gözünde 12 dakika pişirin.

Servis edilişi

> Kızaran pideleri çıkar çıkmaz tepsiden başka bir yere alın ve sıcağı sıcağına her yerine tereyağı sürün.

> Lezzeti arttırmak için pidenin üzerini bıçakla kesip içine de ufak parçalar halinde tereyağı bırakıp, dilimleyip servis edin.

BAFRA PİDESİNİN KALORİSİ NE KADAR?

Bafra pidesinin bir porsiyonu ortalama 530 kaloriye sahip.

BAFRA PİDESİNİN ÖZELLİĞİ VE PÜF NOKTALARI NEDİR?

Bafra pidesi 70-75 cm uzunluğunda ve 3-4 cm eninde olup, üstü kapalıdır. Pişen ve tereyağı ile yağlanan Bafra Pidesi 6 eşit parçaya kesilmesiyle (yaklaşık 12-13 cm uzunluğunda) servis edilir, yerken hamurunun özelliğinden dolayı baklava gibi ağızda dağılır.

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Bafra pidesinin yapımında Bafra yöresine has olan tereyağı kullanılmaktadır. Bu tereyağı Bafra' da yetiştirilen hayvanlardan elde edilmekte olup pideye ayrı bir lezzet katmaktadır. Diğer pidelerde, eritilmiş margarin hamurun üstüne fırça ile sürülmektedir. Bafra pidesinde ise yöreye has olan tereyağı parça halinde hamurun içine konularak eritilmektedir.

Tereyağının ayırt edici özellikleri

Bafra ilçesi süt hayvanlarından alınan taze sütlerin 100 derecede 15 dakika kaynatılır. Kaynatılan süt 80 dereceye düşünceye kadar soğutulur ve kreması alınıp I gün bekletilir ve daha sonra yayıkta tereyağ yapımında hiçbir katkı maddesi kullanılmaz ve tamamen doğaldır. Rengi hafif sarımtraktır (sütün doğal rengi).