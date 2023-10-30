Ballon d'Or
Ballon d'Or 2023 kazananı bu akşam belli oluyor! Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2023 bugün sahibine verilecek. 30 kişinin yer aldığı Ballon d'Or 2023 adayları listesi geçtiğimiz aylarda yayımlanmıştı. Ballon d'Or 2023 ödülleri hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? sorusu da ödül törenini canlı takip etmek isteyen sporseverler tarafından merak ediliyor.
Ballon d'Or 2023 ödül töreni ne zaman yapılacak?
2022 yılı Ballon d'Or ödülünü Karim Benzema kazanmıştı. Oynadığı dönemde Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı olan Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi olmuştu. Benzema, ödül aldığı sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.
Ballon d'Or ödül töreni adayları ve takımları 2023
Karim Benzema (Fransa, Real Madrid / Al-Ittihad)
Lionel Messi (Arjantin, Paris-SG / Inter Miami)
İlkay Gündoğan (Almanya, Manchester City / FC Barcelona)
André Onana (Kamerun, Inter Milan / Manchester United)
Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)
Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)
Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)
Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli / Bayern Münih)
Kylian Mbappe (Fransa, Paris-SG)
Lautaro Martinez (Arjantin, Inter Milan)
Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)
Martin degaard (Norveç, Arsenal)
Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt - Paris-SG)
Robert Lewandowski (Polonya, FC Barcelona)
Rodri (İspanya, Manchester City)
Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)
Vinicius J.r (Brezilya, Real Madrid)
Yassine Bounou (Fas, Sevilla FC / Al-Hilal)
Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli)
Harry Kane (İngiltere, Tottenham/Bayern Münih)
Josko Gvardiol (Hırvatistan, RB Leipzig / Manchester City)
Antoine Griezmann (Fransa, Atlético de Madrid)
Ruben Dias (Portekiz, Manchester City)
Kevin De Bruyne (Belçika, Manchester City)
Jude Bellingham(İngiltere, Borussia Dortmund / Real Madrid)
Nicolo Barella (İtalya, Inter Milan)
Julian Alvarez (Arjantin, Manchester City)
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic de aday
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, France Football dergisinin sezonun en iyilerini belirlediği Ballon d'Or ödül töreninde yer alacak. Özellikle Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performans büyük beğeni kazanan Livakovic, sezonun en iyi kalecisine verilen Lev Yashin ödülüne aday gösterilmişti.
Brice Samba (Lens), Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Aaron Ramsdale (Arsenal), Andre Onana (Manchester United), Emiliano Martinez (Aston Villa), Ederson (Manchester City), Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona), Mike Maignan (AC Milan), Thibaut Courtois (Real Madrid), Yassine Bounou (Al Hilal).