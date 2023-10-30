Ballon d'Or 2023 kazananı bu akşam belli oluyor! Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2023 bugün sahibine verilecek. 30 kişinin yer aldığı Ballon d'Or 2023 adayları listesi geçtiğimiz aylarda yayımlanmıştı. Ballon d'Or 2023 ödülleri hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? sorusu da ödül törenini canlı takip etmek isteyen sporseverler tarafından merak ediliyor.