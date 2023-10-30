İstanbul barajları doluluk oranları son durum nedir?
Hangi barajda ne kadar su kaldı?
İşte İstanbul barajlarındaki doluluk oranları:
ALİBEY BARAJI: % 20,2
BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 3,86
DARLIK BARAJI: % 30
ELMALI BARAJI: % 14,67
ISTRANCALAR BARAJI: % 23,93
KAZANDERE BARAJI: % 7,06
ÖMERLİ BARAJI: % 40,57
PABUÇDERE BARAJI: % 3,73
SAZLIDERE BARAJI: % 3,76
TERKOS BARAJI: % 8,62
Son 16 yılın doluluk oranlarıİSKİ istatistiklerine göre 26 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2008'de yüzde 23,19, 2009'da yüzde 81,17, 2010'da yüzde 63,93, 2011'de yüzde 60,69, 2012'de yüzde 49,50, 2013'te yüzde 45,09, 2014'te yüzde 24,32, 2015'te yüzde 69,62, 2016'da yüzde 39,25, 2017'de yüzde 55,37, 2018'de yüzde 51,67, 2019'da yüzde 43,02, 2020'de yüzde 30,89, 2021'de yüzde 46,26, 2022'de yüzde 42,21 iken bugünkü oran yüzde ise 19,89 ölçüldü. Bu veri, son 16 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.
Büyükçekmece Barajı kuruma noktasına geldi
Alibey Barajı'nda geçen yıl 26 Ekim'de yüzde 26,93 olan doluluk oranı, bugün yüzde 21,73'e düşerken Büyükçekmece Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte yüzde 48,77 olarak ölçülen su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 3,97'ye geriledi.
Darlık Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte yüzde 44,37 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 31,18 olurken Elmalı Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte yüzde 46,15 olan doluluk oranı, yüzde 15,98'e düştü.
Istrancalar'da geçen yıl aynı tarihte yüzde 35,08 olan doluluk oranı, bugün yüzde 22,52 olarak kaydedildi.
Kazandere Barajı'nda ise geçen yıl 26 Ekim yüzde 31,45 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün 6,32'ye kadar düştü. Su doluluk oranının bugün yüzde 42,61 olduğu Ömerli Barajı'nda bu oran, geçen yıl aynı tarihte yüzde 45,07 idi.
Su seviyesi en düşük Pabuçdereİstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük olan baraj Pabuçdere oldu. Pabuçdere Barajı'nda su doluluk oranı geçen yıl 26 Ekim'de yüzde 10,66 idi, bugün ise yüzde 3,25 olarak kaydedildi. Sazlıdere Barajı'nda ise geçen yıl aynı tarihte yüzde 45,19 olan doluluk, bugün itibarıyla 4,94 oldu.
Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 9,43 olurken geçen yıl aynı dönemdeki oran yüzde 44,77 olarak kayıtlara geçmişti.
Türkiye’de barajlardaki su seviyesi son durum ne?
Tarım ve Orman Bakanlığı, son veriler ışığında barajlarda doluluk oranlarını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 Ekim 2022 – 13 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 16,6 azalma, 2022 su yılına göre de yüzde 16,6 oranında azalma meydana gelmiştir" ifadesine yer verilmişti.
Günlük izlemesi yapılan 428 adet depolama tesisinde (düzenlenmiş doğal göller hariç) %46
aktif doluluk bulunduğu belirtilen açıklamada, geçen yıl aynı tarihte doluluk oranının %39,6 olduğu kaydedilmişti.