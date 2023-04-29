TRT 1’in sevilen dizilerinden Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 15. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin ve reisleri Himara Kalesi seferinde kurulan tuzağın üstesinden geldikten sonra gizlice kaleye varmanın planını yaparlar Dorya’nın yenilmesiyle kendi itibarının da yerle bir olacağının farkında olan Şarlken, Himara Kalesi’ne gitmeye karar verir. Salih Reis de bu seferden geri kalmak istemez ve Şarlken’le beraber yola koyulur.





Payitaht’ta kalan Derviş ise İskender Çelebi’yi öldürenin Pargalı İbrahim Paşa olduğunu ispatlayacak delili bulur. Ancak bu delilden Şahsuvar da haberdar olur ve Pargalı İbrahim Paşa’ya iletir. Derviş ve Ayas Paşa ise artık İbrahim Paşa’nın sonunun geldiğini düşünmektedir. İki taraf da son ana kadar mücadeleden kaçınmayacaktır.





Barbaros Hayreddin fetih için geldiği Himara’da Kemankeş Paşa’nın Şarlken’in elinde esir olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Turgut Reis ve leventlerinin de katılmasına rağmen sayıca yetersizlerdir hala. Kemankeş Paşa’nın da Şarlken’in elinde olması Barbaros Hayreddinlerin işini daha zorlaştırmıştır. Ancak Sultanın fermanı gereği fethi mümkün kılacak bir plan yapmaları da şarttır. Luna ise Himara’ya varır varmaz adanın nerede olduğunu öğrenmek için haritayı aramaya başlar. Luna’yı zor bir görev beklemektedir. Üstelik Barbaros’la yüzleşmekten de kaçamayacaktır.

Turgut Reis ve leventleriyle beraber Şarlken’e esir düşen Barbaros Hayreddin, Himara Kalesi’nin zindanından muzaffer bir komutan olarak çıkmanın yolunu arayacaktır.





Barbaros Hayreddin, Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa’nın huzuruna çıkar ve ölüm fermanının verildiğini başına bir celladın gönderilmesiyle de görür. Kanuni Sultan Süleyman’a bütün olanları anlatmaktan başka bir çarenin kalmadığını görmüş olan Derviş, Yahya Efendi’yle beraber huzura çıkmış ve Barbaros’un hayatını kurtaracaktır. Ada’yı bulmak için Himara Kalesi’ne gidilmesi gerektiği öğrenilmiş ve bu adaya ise Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Barbaros’la Dorya ayrı iki gemiyle gidecektir. Barbaros Hayreddin’in kendi elleriyle ölümüne Sultan Süleyman’ın mani olmasına boyun eğmekten başka çaresi kalmayan Pargalı İbrahim Paşa, Himara Kalesi’ne giden Barbarosların ölümüne çıkacak başka bir tertip kurar. Yelkenini yine ölüme açmış olan Barbaros Hayreddin çıktığı bu sefer öncesi Derviş’e Payitaht’ta kalarak Pargalı İbrahim’in güttüğü siyasetin üstüne gitmeye devam etmesini söylemiş ve Derviş ulaşacağı bilgilerle Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa’nın Kanuni Sultan Süleyman’a hesabını veremeyeceği bir sırrının olduğunu öğrenecektir. Barbarosların başına gelecekleri Luna ise Doryaların gemisindeyken öğrenecektir. Himara Kalesi’ne yaklaştıklarında köşeye sıkışan Barbaros Hayreddin ve leventleri ölümle burun buruna kalacaktır.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 15. BÖLÜM TEK PARÇA FULL





BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 16. BÖLÜM FRAGMANI









BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI OYUNCULARI





Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.







