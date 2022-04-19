Barbunya tarifi: Barbunya yemeği malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Geleneksel mutfağın eşsiz lezzetlerinden biri de hiç şüphesiz barbunya yemeğidir. Fasulyeye benzediğinden Borlotti fasulyesi veya Roma fasulyesi olarak da isimlendirilir. İşte, muhteşem barbunya tarifi...

BARBUNYA YEMEĞİ NASIL YAPILIR? ADIM ADIM BARBUNYA TARİFİ

Öncelikle kuru barbunya tercih edecekseniz; barbunyaları bir gün önceden suda bekletmeniz gerekir. Daha sonra duru bir suda süzmelisiniz. En son olarak bunları yine duru bir suyun içinde haşlamalısınız.

Barbunya haşlanmadan da pişirilebilir. Fakat bizim önerimiz kısa bir süre haşlamanızdır. Bu yemeğin lezzetini daha da arttıracaktır.

Dondurulmuş barbunyayı da aynı şekilde haşlamalısınız. Son önerimiz barbunyalarını düdüklü tencerede pişirmenizdir. Daha kısa sürede pişecektir.

BARBUNYA TARİFİ MALZEMELERİ

-1 kilogram taze barbunya

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-1/2 çay bardağı zeytinyağı

-1 adet orta boy kuru soğan

-2 diş sarımsak

-1 adet büyük boy patates

-2 adet orta boy havuç

-2 adet orta boy domates

-2 su bardağı sıcak su

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-1 tatlı kaşığı toz şeker

-1 çay kaşığı tuz

Servisi için;

-1/4 demet maydanoz

-1 adet taze sıkılmış limon suyu (arzuya göre)

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA YEMEĞİ YAPILIŞI

1. Kabuklarını ayıklayıp bol suda yıkadığınız 1 kilogram barbunyayı üzerini geçecek kadar su ilave edin.

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2. Orta ateşte 10 dakika kadar haşlayın.

3. 1/2 çay bardağı zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın.

4. 1 adet rendelenmiş soğan ve 2 diş ezilmiş sarımsağı katıp hafif bir renk alana kadar soteleyin.

5. Küp doğranmış 1 adet patates ve 2 adet havucu da ekleyin ve ardından renk vermesi için 1 tatlı kaşığı domates salçasını ilave edip kavumaya devam edin.

6. Haşlanmış barbunyaları da tencereye ilave ettikten sonra 2 adet rendelenmiş domates ve 1'er tatlı kaşığı tuz ve toz şeker katıp kısık ateşte pişmeye bırakın.

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7. Ocaktan aldığınız barbunyayı kapağı kapalı tencerede oda ısısına gelene kadar dinlendirin.

8. Son olarak servis kabına aktardığınız barbunyayı; , incecik kıyılmış maydanoz eşliğinde ılık ya da soğuk olarak servis edin.

**Afiyet olsun.

BARBUNYA PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Barbunya yemeğinin hazırlama süresi30 dk olup pişirme süresi de 30 dakikadır.

BARBUNYA YEMEĞİNİN KALORİSİ

Barbunya yemeğinin kalorisi 197,4 k.kal

BARBUNYA YEMEĞİNİN ZORLUK SEVİYESİ NEDİR?

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BARBUNYA YEMEĞİ PİŞİRME PÜF NOKTALARI

Direkt olarak haşlamadan pişirebileceğiniz taze barbunyayı kısa bir süre haşlamanız lezzetini daha da arttıracaktır. Kuru barbunya kullanmayı tercih edecekseniz; bir gece önceden suda bekletip süzdüğünüz barbunya tanelerini duru suda haşlayın. Sonrasında zeytinyağlı hazırlığında kullanın.

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BARBUNYANIN FAYDALARI

-Çok önemli bir protein kaynağıdır.

– Kolesterolü düşürür.

– Kalp krizi gibi kalp ile ilişkili hastalıklarla savaşmasına ve güçlü bir kalbin korunmasına yardımcı olur.

– Diyabet gelişme riskini azaltır.

– Migren baş ağrılarını önlemeye yardımcı olur.

– İçeriğindeki yüksek bakır artrit gibi durumlarda iltihabı azaltır.

– Kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.

– Astımı hafifletir.

– İçeriğindeki B1 vitamini konsantrasyon ve hafızayı artırır.

– Alzheimer ve demans gibi hastalıkların ilerlemesini yavaşlatır.

– Enerjiyi artırır.

– Barbunya folat gibi mükemmel bir B-vitamin kaynağıdır. Folat, anne karnındaki bebeğin gelişimini destekler.

– Vücudu toksinlerden arındırır.

– Doğumu yaklaşan veya adet dönemindeki kadınların tüketmesi tavsiye edilir.

– Sindirim sistemindeki lif oranını artırarak zayıflamaya yardımcı olur.

– Kemiklerin gelişimine katkı sağlar.

– Romatizmaya iyi gelir.

– Böbreklerde kum ve taş oluşumunu önler. Oluşmuş olanların da ağrısız şekilde atılmasını sağlar.

– Tırnakların kırılmasını önler.

– Cilt sağlığını destekler.

– Ciltteki kırışıklıkları giderir.

– Kabızlığı giderir.

BARBUNYA YEMEĞİNİN YANINA NE İYİ GİDER?

* Barbunyalı menünüze domates çorbası ile başlayabilirsiniz.

* Beşamel soslu fırında makarna yemeğinizin yanına güzel olacaktır.

* Tavuklu krep bohçası ile sizler de harika bir sofra kurabilirsiniz.

* Sevdiğiniz bir salata ile menünüzü tamamlayabilirsiniz.

BARBUNYA BUZLUĞA NASIL KONUR?

Barbunyalarınızı buzluğa koyacaksınız temizleyip yıkamalı ve buzdolabı poşetlerinize kullanacağınız kadarını koyarak dondurucuya kaldırabilirsiniz. Sonrasında dilediğiniz zaman barbunyalarınızı çıkartıp kullanabilirsiniz.