Bayburt’ta Kurban Bayramı’nda hizmet verecek fırınlar belli oldu

Bu yıl bayramın ilk günü Bayburt’ta sadece Altınbaşak Ekmek Fırını hizmet verecek. İkinci gün iki fırın, üçüncü gün ise altı fırın vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılayacak. Bayramın dördüncü günü ise ildeki tüm fırınlar açık olacak.Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yayınlanan listede hizmet verecek fırınlar şu şekilde: 28.06.2023 Çarşamba 1. gün; Altınbaşak Ekmek Fırını-Hacı Mahmut Develi 29.06.2023 Perşembe 2. gün; Altınbaşak Ekmek Fırını- Koç Ekmek Fırını 30.06.2023 Cuma 3. gün; Altınbaşak Ekmek Fırını Akay Ekmek Fırını Merkez Ekmek Fırını Türkoğlu Ekmek Fırını Koç Ekmek Fırını 1 Koç Ekmek Fırını 2