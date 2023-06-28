|
Özgün

Bayburt’ta Kurban Bayramı’nda hizmet verecek fırınlar belli oldu

Bayburt’ta Kurban Bayramı boyunca açık olacak fırınların listesi Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından açıklandı.

14:01 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayburt

Bayburt

Bu yıl bayramın ilk günü Bayburt’ta sadece Altınbaşak Ekmek Fırını hizmet verecek. İkinci gün iki fırın, üçüncü gün ise altı fırın vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılayacak. Bayramın dördüncü günü ise ildeki tüm fırınlar açık olacak.Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yayınlanan listede hizmet verecek fırınlar şu şekilde: 28.06.2023 Çarşamba 1. gün; Altınbaşak Ekmek Fırını-Hacı Mahmut Develi 29.06.2023 Perşembe 2. gün; Altınbaşak Ekmek Fırını- Koç Ekmek Fırını 30.06.2023 Cuma 3. gün; Altınbaşak Ekmek Fırını Akay Ekmek Fırını Merkez Ekmek Fırını Türkoğlu Ekmek Fırını Koç Ekmek Fırını 1 Koç Ekmek Fırını 2



#bayburt
#bayburt açık fırınlar
#açık fırınlar
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban eti kimlere verilmez? Diyanet, kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışları paylaştı!