Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yedek subay, yedek astsubay ve er celp-sevk tarihini duyurdu. Bedelli askerlik başvurularını tamamlayan adaylar da eğitim birliklerinin neresi olacağını araştırıyor. 4 dönem olarak düzenlenen sınıflandırma işlemlerinde ilk olarak Şubat ayında celp ve sevk faaliyetleri tamamlanacak. İşte bedelli askerlik yerleri hakkındaki son gelişmeler ve tarihler...





2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?





Şubat Celp döneminde silahaltına alınacak Yedek Subay/Astsubay adayları 6 Şubat tarihinde, Er'ler ise 6 Şubat, 6 Mart ve 3 Nisan tarihlerinde birliklerine sevk edilecek. Şubat celp döneminde silahaltına alınacak bedelli askerler için Kuvvet, Sınıf, Branş celp ve sevk dönemi ile eğitim/esas birlikleri 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak.





BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?





E-Devlet sayfasındaki ''Kurumlar'' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.









Mayıs 2025'te bedelli askerlik görevini yerine getirmek isteyenler 28 Şubat 2025, Ağustos 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar, Kasım 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini tamamlamaları gerekmektedir.





Mayıs Celp döneminde silahaltına alınacak olan Yedek Subay/Astsubay Sevk tarihleri 8 Mayıs, Er'ler için sevk tarihleri 8 Mayıs, 12 Haziran, 10 Temmuz olarak açıklandı. Mayıs celp döneminde bedelli asker olarak görev yapacak olanların kuvvet, sınıf, branşlarının yanı sıra celp ve sevk tarihleri 30 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.





Ağustos Celp döneminde silahaltına alınacak olan Yedek Subay/Astsubay Sevk tarihleri 7 Ağustos, Er'ler için sevk tarihleri 7 Ağustos, 4 Eylül, 2 Ekim olarak açıklandı. Ağustos celp döneminde bedelli asker olarak görev yapacak olanların kuvvet, sınıf, branşlarının yanı sıra celp ve sevk tarihleri 30 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.





Kasım Celp döneminde silahaltına alınacak olan Yedek Subay/Astsubay Sevk tarihleri 6 Kasım, Er'ler için sevk tarihleri 6 Kasım, 4 Aralık, 8 Ocak 2026 olarak açıklandı. Kasım celp döneminde bedelli asker olarak görev yapacak olanların kuvvet, sınıf, branşlarının yanı sıra celp ve sevk tarihleri 27 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.







