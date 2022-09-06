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Bekçi alımı için yeni duyuru! 18-55 yaş arası herkes başvuru yapabilir

Bekçi alımı için yapılan duyurular yakından takip ediliyor. Toplam 3 bin 2520 bekçinin alınacağı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde duyurulmuştu. Bekçi adaylarını sevindiren yeni alım haberi geldi. İŞKUR inşaat ve işyerlerine bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde çarşı ve mahalle bekçisi alımı için ilanlar yayımlandı. Sadece bazı şehirler için bekçi alımı yapılacağı tarihleri ve bekçi alımı şartları ile birlikte duyuruldu. Peki, yayımlanan bekçi ilanı için başvuru şartları neler? Bekçi alımı ilana nasıl ve ne zaman başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçilik başvurusu: 2022 İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları, hangi illere alım yapılacak, başvuru tarihleri ne zaman?
İŞKUR Bekçi alımı

Bekçi alımı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Binlerce aday bekçi alımı başvurusu yapmak için gün sayıyordu. Bekçi alım ilanlarıyla ilgili sevindirici haber ise bugün geldi. E devlet üzerinden bekçi alımı ilanı açıldı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı için yayınlanan ilanlara 5-12 Eylül arasında başvuru yapılabilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlana ilişkin genel şartlara haiz olanların özel şartlara da haiz olması gerekiyor. Ayrıca e-Devlet ile giriş yaparak bu ilana özgeçmiş oluşturmak sureti ile başvuru yapılabilecek.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANI 2022

BEKÇİ ALIMI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

GENEL ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda genel şartlar aranıyor. Bu şartlara haiz olanların özel şartlara da haiz olması gerekiyor. Genel şartlar ise şöyle paylaşıldı:

T.C. Vatandaşı olmak,

İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.

İŞİN TANIMI

Bekçi alımı yapacak olan firma tarafından iş tanımı şöyle aktarıldı:

Makine imalatı yapan firmada bekçi olarak çalışacak bay personel alınacaktır.

Emekli adaylar da pozisyon için değerlendirilecektir.

Çalışma saatleri 08:00-18:00 şeklindedir.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR 2022?

İlkokul mezunu bekçi maaşı tahmini: 9.259,4415 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 9.588,1623 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 10.920 TL olacak.

NOT: maaşlar hesaplama yoluyla bulunmuştur.

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