Benzin, motorin fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? (16 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları) Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Benzin fiyatlarına gelen 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatlarına yapılması planlanan 1 lira 26 kuruş zam iptal edildi. Şimdi pek çok vatandaş internette "Motorin fiyatına zam mı geliyor?", "Benzin ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 16 Ağustos 2022 güncel motorin fiyatları...

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