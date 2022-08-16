Özgün Benzin, motorin fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? (16 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)
ÖZGÜN HABERLER

Benzin, motorin fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? (16 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Benzin fiyatlarına gelen 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatlarına yapılması planlanan 1 lira 26 kuruş zam iptal edildi. Şimdi pek çok vatandaş internette "Motorin fiyatına zam mı geliyor?", "Benzin ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 16 Ağustos 2022 güncel motorin fiyatları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzin ne kadar? 16 Ağustos motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel benzin ve motorin fiyatları
Benzin motorin fiyatları

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 16 Ağustos 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

MOTORİN FİYATLARINA 1 TL İNDİRİM YAPILMIŞTI!

Küresel piyasalardaki durgunluk ve brent petrol piyasasında gözlemlenen aşağı yönlü hareketlilik beraberinde akaryakıt indirimi haberlerini getirmeye devam ediyor. 10 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatına 1,00 TL indirim yapıldı.

BENZİNE 1 LİRA 10 KURUŞ ZAM!

Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 16 AĞUSTOS 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21.15 TL/LT

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.18 TL/LT

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.14 TL/LT

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.15 TL/LT

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.26 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.27 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

PKKnın uyuşturucu ağına darbe

PKK'nın uyuşturucu ağına darbe

​10 milyon kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.
Aranan hacker Bakan Varank çıktı

Aranan hacker Bakan Varank çıktı

​İki gün boyunca bir dizi şifreyi çözerek bulmaya çalıştılar.
Tümüne talibiz diyerek duyurdu

​'Türkiye savaş alanında yeni bir yol olduğunu gösterdi.'

Karakola düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar.

​Bir anda milyoner oldu.

​Bakan Soylu: Eren Abluka operasyonunda bir terör yuvasındaki son 2 terörist etkisiz hale getirildi.

​Çoğu kişi adını bile bilmiyor

​İlk tanıtılacak SUV model belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.