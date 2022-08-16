Benzin, motorin fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? (16 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 16 Ağustos 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
MOTORİN FİYATLARINA 1 TL İNDİRİM YAPILMIŞTI!
Küresel piyasalardaki durgunluk ve brent petrol piyasasında gözlemlenen aşağı yönlü hareketlilik beraberinde akaryakıt indirimi haberlerini getirmeye devam ediyor. 10 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatına 1,00 TL indirim yapıldı.
BENZİNE 1 LİRA 10 KURUŞ ZAM!
Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 16 AĞUSTOS 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21.15 TL/LT
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.18 TL/LT
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.14 TL/LT
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.15 TL/LT
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 21.26 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı 23.27 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL