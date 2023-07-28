UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş ve KF Tirana karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçtan 3-1 galip ayrıldı. Beşiktaş - KF Tirana maç özeti haberimizde.

BEŞİKTAŞ - KF TİRANA MAÇ ÖZETİ

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Oyunun kontrolü bizdeydi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk ekibi KF Tirana’yı 3-1 yenen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, oyundan ve sonuçtan memnun olduğunu aktardı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Güneş, “Sezonun ilk resmi maçını yaptık. Rakibin oyun şeklini biliyorduk. İyi kapanıp kontra atağa çıkma düşünceleri vardı. Hazırlık kampında 90 dakika oynayan oyuncu sayısı azdı. Fiziksel, taktik, mental anlamda olumlu oynadık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Rakibi çıkarmayan, bir iki pozisyonda çıkaran ve golü yiyen takımdık. Yemememiz gereken golü yedik. Daha zor maçlar göreceğiz. Rakibimiz savaştı. Zorlukları onlar da yaşıyor. Onlar biraz daha önde olabilirdi. Sonuçtan memnunum” diye konuştu.

“GOL DIŞINDA TAKIM OLARAK İYİYDİK”

Kadrodaki genç oyuncuların sayısını artırmaları gerektiğini aktaran Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“Elimizde bulunan oyuncuların, oyunu bilen üzerine çeşitlilik katan oyuncular var. Genç oyuncular var. Bunların sayısını artırmak istiyoruz. Aynı şekilde transfer de istiyoruz. Bu maçtan önce iki oyuncuyu kadroya dahil edebiliyorduk. Amartey iki maçta da olmayacak. Eksik beş oyuncuyu kenarda tutuyoruz. Onana’nın idman sıkıntısı yok. Onu da görmek istedik. Çıkanlar ve girenler görevlerini iyi yaptı. Gol dışında takım olarak iyiydik. İdmana çıkana kadar transfer bizim değil. Takımın oyun düzenini geliştiren oyuncular gelmeli. Hazır olmaları önemli. Sadece üzüldüğümüz nokta çalışma arkadaşımızın ayrılması. Bana, başkana verilen destek taraftara geri dönecek. Bizim en büyük silahımız birbirimizi anlamak. Panik yapmak hiçbir şey ifade etmez. Semih de Onana da Demir Ege de iyiydi. Çıkanlar da iyiydi. Hatamız olacak ancak suçumuz olmayacak. Farklı görüşler bizi daha iyi hale getirsin.”

“BU DÖNEMİ KAYIPSIZ GEÇMEK ÖNEMLİ”

Henüz sezon başında olduklarını anımsatan deneyimli teknik adam, “Bugünkü oyun rakibin gücüyle alakalı. Adaptasyonu da iyi geçirmeliyiz. Kenardan katılacak beş oyuncuyla daha iyi oluruz. Yeni oyuncular gelirse onlara da anlatacağız neler yapacaklarımızı. Dalgalanmalar olabilir. Bu dönemi kayıpsız geçmek önemli. Taraftara da bu yüzden sesleniyorum. Burada kayıpları yapmamalıyız. Tüm oyuncular iyiydi. Rosier de iyiydi. Başkasını koyunca belki o da iyi olacaktı. Oyuncu girerken ben yapamam derse olmaz. Benimsemesi gerek. Onana’yı da görmeliydik. Colley’in de sıkıntıları vardı. Necip’in de var. Sağ stoper sol omzundaki ağrıyla, sol stoper sağ omzundaki ağrıyla maçı bitirdi” şeklinde konuştu.







