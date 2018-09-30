Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 14'e yükseltti. Beşiktaş, Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçını gol yemeden tamamladı.

Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından Kayserispor karşısında da mağlup olmadı.

Siyah-beyazlı ekip bu yenilginin ardından 8 puan toplayarak puanını 14'e yükseltti ve iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada organize gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.

20. dakikada rakibinden topu kapan Love, hemen sağ kanattaki Quaresma’ya oynadı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

29. dakikada Varela’nın ceza sahasına girer girmez sert şutu, Vida’dan dönerek Mensah’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşunu kaleci Karius son anda kornere çeldi.

34. dakikada sağ kanatta Quaresma’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Love’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı vuruşunda top Lung’dan döndü. Dönen topu Brezilyalı yıldız ağlara gönderdi. 1-0

37. dakikada Ljajic’in pasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın, ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Umut Bulut'un soldan kanattan arka direğe ortaladığı topa uygun durumda kafayla vuran Varela, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

58. dakikada sağ taraftan gönderilen uzun topta ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı bekletmeden Atila Turan'a verdi. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından VAR'a başvuran Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu inceledikten sonra orta noktayı göstererek, golü verdi: 2-0

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Beşiktaş Kayserispor'a yine kaybetmedi

Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 9 maçı da kazandı.

Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen siyah-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Vagner Love golle tanıştı

Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de başlayan Vagner Love, ligdeki ilk golünü de attı.

Tecrübeli oyuncu 34. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren isim oldu. Brezilyalı futbolcu bu sezon ayrıca UEFA Avrupa Ligi ikinci tur rövanşında siyah-beyazlıların, B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ettiği maçta da gol atmıştı.

Kalesini gole kapattı

Beşiktaş bu sezon ilk kez bir lig maçında gol yemedi.

Geride kalan 6 haftada oynadığı her maçta gol yiyen siyah-beyazlı ekipte Alman kaleci Loris Karius, bu karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Siyah-beyazlılar 6 haftada kalesinde toplam 8 gol gördü.

Güven Yalçın siftah yaptı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Güven Yalçın ilk kez resmi bir maçta Vodafone Park'a çıktı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile deplasmanda oynanan maçta 89. dakikada oyuna giren 19 yaşındaki forvet oyuncusu, Kayserispor maçında da 88. dakikada Quaresma'nın yerine oyuna dahil oldu.