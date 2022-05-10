Bezelye yemeği tarifi: bezelye yemeği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Hem doyurucu hem besin değeri yüksek bezelyenin içerisinde bağırsak sağlığını güçlendiren proteinler bulunuyor. Peki, zengin besin kaynağı olan bezelye yemeği nasıl yapılır? İşte, bezelye yemeği tarifi, malzemeleri ve yapılışı.
BEZELYE YEMEĞİ TARİFİ MALZEMELERİ
- -1 kilogram taze bezelye
- -2 adet orta boy havuç
- -1 adet büyük boy patates
- -1 adet orta boy kuru soğan
- -300 gram kıyma
- -3 yemek kaşığı zeytinyağı
- -1 tatlı kaşığı domates salçası
- -1,5 su bardağı sıcak su
- -1 çay kaşığı tuz
BEZELYE YEMEĞİ YAPILIŞI
- 1. Soğanları yemeklik doğrayın ve zeytinyağında kavurun.
- 2. Havuç ve patatesleri küp küp doğrayın.
- 3. Soğanlar kavrulunca kıymayı ekleyip güzelce kavurun.
- 4. Kavrulan kıymanın üzerine salçayı ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar biraz daha kavurun. Üzerine, bezelye, havuç ve patatesleri ekleyin.
- 5. Pul biber ve tuz ilave edip karıştırın. Sebzelere suyu ekleyip kısık ateşte 40 dakika pişirin. Tüm sebzeler yumuşayınca yemeğiniz hazır olacaktır.
BEZELYE YEMEĞİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Bezelye yemeği tarifini hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 40 dakikadır.
BEZELYE YEMEĞİ KALORİSİ
Bezelye yemeğinin kalori değeri 366/kcal'dir.
BEZELYE YEMEĞİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ
Dilerseniz pişirmeyi düdüklü tencerede yapabilir ve daha kısa zamanda yemeğinizi hazırlayabilirsiniz.
BEZELYE YEMEĞİ TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ
Yanına bir kase yoğurtla enfes bir öğüne imza atabilirsiniz.