Bici bici tarifi: Buzlu bici bici tatlısı nasıl yapılır?

Osmanlı döneminden bugüne kadar gelen bici bici tatlısı Adana'da oldukça sevilen ve yaygın olarak tüketilen bir tatlıdır. Eski adı karsambaç olan tatlıya günümüzde bici bici denmektedir. Buzlu bici bici nasıl yapılır? İşte evde bici bici yapımı için gerekli olan bilgiler...
BİCİ BİCİ TARİFİ
Muhallebisi için:
6 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır nişastası)
1 litre su
Şerbeti için:
1 su bardağı gül suyu
1 damla kırmızı gıda boyası
1 çay bardağı pudra şekeri
Üzeri için:
1 su bardağı rendelenmiş buz
3 yemek kaşığı pudra şekeri
1 adet büyük boy muz
Bici Bici Yapılışı:
Su ve nişastayı bir tencereye alalım.
Çırpıcı yardımıyla karıştırarak pişirelim.
Katılaştığından hemen ocaktan alıp bir tepsi veya borcam içerisine dökelim. Buzdolabında en az dört saat dinlendirelim.
Şerbet için yukarıda belirtilen bütün malzemeleri karıştırıp buzdolabında soğumaya bırakalım.
Dinlendirdiğimiz muhallebileri küp halinde keselim.
Servis tabanının en altına muhallebiden koyalım.
Üstüne şerbeti dökelim.
En üst kısma rendelenmiş buz ekleyelim. Pudra şekeri ve muzla süsleyip servis edelim.