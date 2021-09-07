Bici bici tarifi: Buzlu bici bici tatlısı nasıl yapılır? Bici bici nasıl yapılır? İsmi ve yapılış şekliyle sıra dışı tariflerden biri olan bici bici tatlısı meşhur bir tatlıdır. Sıcak havaların vazgeçilmezi olacak bici bici tarifi buzla yapılmaktadır. Nişastalı sütsüz bir muhallebi ile hazırlanan tatlı gül suyu ile buluşarak nefis ferahlatıcı bir özellik kazanmış oluyor. Osmanlı'dan günümüze kalan gelen bici bici hangi ilimizle meşhur olan bir tatlıdır? Bici bici nasıl yapılır? Buzlu bici bici tarifi püf noktaları ile haberimizde...

Haber Merkezi 07 Eylül 2021, 23:49 Son Güncelleme: 08 Eylül 2021, 00:50 Yeni Şafak