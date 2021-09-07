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Bici bici tarifi: Buzlu bici bici tatlısı nasıl yapılır?

Bici bici nasıl yapılır? İsmi ve yapılış şekliyle sıra dışı tariflerden biri olan bici bici tatlısı meşhur bir tatlıdır. Sıcak havaların vazgeçilmezi olacak bici bici tarifi buzla yapılmaktadır. Nişastalı sütsüz bir muhallebi ile hazırlanan tatlı gül suyu ile buluşarak nefis ferahlatıcı bir özellik kazanmış oluyor. Osmanlı'dan günümüze kalan gelen bici bici hangi ilimizle meşhur olan bir tatlıdır? Bici bici nasıl yapılır? Buzlu bici bici tarifi püf noktaları ile haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bici bici tarifi: Buzlu bici bici tatlısı nasıl yapılır?
bici bici

Osmanlı döneminden bugüne kadar gelen bici bici tatlısı Adana'da oldukça sevilen ve yaygın olarak tüketilen bir tatlıdır. Eski adı karsambaç olan tatlıya günümüzde bici bici denmektedir. Buzlu bici bici nasıl yapılır? İşte evde bici bici yapımı için gerekli olan bilgiler...

BİCİ BİCİ TARİFİ

Muhallebisi için:

6 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır nişastası)

1 litre su

Şerbeti için:

1 su bardağı gül suyu

1 damla kırmızı gıda boyası

1 çay bardağı pudra şekeri

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş buz

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 adet büyük boy muz

Bici Bici Yapılışı:

Su ve nişastayı bir tencereye alalım.

Çırpıcı yardımıyla karıştırarak pişirelim.

Katılaştığından hemen ocaktan alıp bir tepsi veya borcam içerisine dökelim. Buzdolabında en az dört saat dinlendirelim.

Şerbet için yukarıda belirtilen bütün malzemeleri karıştırıp buzdolabında soğumaya bırakalım.

Dinlendirdiğimiz muhallebileri küp halinde keselim.

Servis tabanının en altına muhallebiden koyalım.

Üstüne şerbeti dökelim.

En üst kısma rendelenmiş buz ekleyelim. Pudra şekeri ve muzla süsleyip servis edelim.

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