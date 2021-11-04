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Binard kavurması nasıl yapılır? Şalgam turpu/ Binard kavurması yemeği yapılışı, tarifi

Binard kavurması şalgam turpu ile yapılmaktadır. Binard şalgam turpu anlamına geldiğinden yemeğin adı da binard jkavurması olarak bilinmektedir. Peki, binard kavurması nasıl yapılır? Batman yöresine ait şalgam turpu ile hazırlanan yöresel lezzetlerden biri olan Binard kavurması tarifi, mazlemeleri haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Binard kavurması nasıl yapılır? Şalgam turpu/ Binard kavurması yemeği yapılışı, tarifi
binard kavurması

Şalgam turbu yani binard ile hazırlanan binard kavurma nasıl hazırlanır? Ana malzemesi şalgam turpu ile yapılan binard kavurması sağlıklı bir yemektir. Peki, binard kavurması nasıl yapılır?

BİNARD KAVURMASI TARİFİ

Malzemeler

500 gr şalgam turpu (binard)

50 gr (1 adet) kuru soğan

50 gr tereyağı veya sıvıyağı

Pul biber

Tuz

Yapılışı

• Şalgamlar temizlenip soyulduktan sonra ince ince kuşbaşı şeklinde doğranır.

• Pişirme tavasına sıvıyağ alınır ve soğanlar ince ince doğranıp eklenir.

Soğanlar kavrulunca doğranmış şalgamlar da eklenir.

• Tüm malzemeler birlikte tekrar kavrulur.

• Pul biber ve tuz ilave edildikten sonra servis edilir.

ŞALGAM TURPUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Şalgam turpu zengin potasyum içermesi yönüyle yüksek tansiyonu düşürmeye bire birdir.

Bedenin rahatsızlıklara karşı direncini artırır.

İdrar söktürücü ve kabızlığı giderici bir etkisi bulunmaktadır.

Böbrekteki kum ve taşların düşürülmesine yardım eder.

Akciğerleri ve bronşları temizleme özelliği olduğu gibi bedene rahatlık da verir.

Romatizmalara ve nikriste karşı oldukça faydalıdır.

Mafsal şişliklerini giderir, şikayetleri azaltır.

Abselerde, dolamalarda, donma olaylarında kullanılır.

Ergenlik sivilceleri ve egzama benzeri cilt hastalıklarında da oldukça faydalıdır.

Göğsü yumuşatma özelliği bulunmakla beraber boğaz iltihaplarını gidermeye de yardımcı olur.

Nekahat dönemlerini kısaltır.

Şeker hastalığı olanların susuzluklarını giderir.

Vücutta biriken zarar toksinleri atmaya yardımcı olduğu gibi sindirim sistemini ve bağırsakların hareketlerini de düzenler.

Kemikleri güçlendirdiği gibi kemik erimesi hastalığını da engeller.

Sinirleri yatıştırma özelliği de vardır.

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