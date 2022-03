Bir Destandan Bir Başka Destana: Köprüler

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıl dönümünde, bu büyük zaferle birlikte sizlere İstanbul'un 5 büyük köprüsünü bir araya getirdik. İşte detaylar.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprünün yapım tarihi 1970 yıllarına uzanıyor. Boğaziçi Köprüsü adıyla yapımına başlanan ve birinci köprü olarak da anılan yapı 30 Ekim 1973 te tamamlanıp hizmete açıldı.

Köprü bugün İstanbul boğazı üzerinde Karadeniz ile Marmara denizini birbirine bağlayan üç asma köprüden biri. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayakları Avrupa yakasında Ortaköy, Anadolu yakasındaysa Beylerbeyi semtlerinde konumlanıyor.

Köprü yapıldığı tarihten itibaren "İstanbul" denilince akla ilk gelen mimari sembollerden biri oluyor. Farklı zamanlarda farklı işlevlere sahip olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü artık bir destanın yazıldığı yer olarak hafızalarda yerini muhafaza ediyor.

Yapımı tamamlandığında o dönemde dünyanın en büyük dördüncü asma köprüsü ünvanını taşımıştır. Fakat teknolojinin gelişmesi ve inşaatların artmasıyla 2012 verilerine göre dünyanın en büyük 21. asma köprüsü olarak kayıtlara geçmiştir.

Köprünün resmi adı 26 Temmuz 2016'ya kadar Boğaziçi Köprüsü olarak geçmekteydi. Türkiye'de yaşanan15 Temmuz Darbe Girişimi'yle köprüde darbeci askerlerin ateş etmesiyle şehit olan kardeşlerimizin adına ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmiştir.

Köprüde aynı zamanda her yıl uluslararası niteliği taşıyan İstanbul Koşu Maratonu düzenlenmektedir. Koşu esnasında atletler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de üzerinden geçmektedir.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

Yapımına 1970 yılında başlanan ve 29 Ekim 1973 yılında tamamlanarak hizmete açılan Boğaziçi Köprüsü ile Çevreyolu, Avrupa ve Asya arasında ilk sabit bağlantı olarak Türkiye ulaşım ağının çok önemli bir halkasını oluşturuyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprü. Ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, orta açıklığı 1.090 m, genişliği 39 m, denizden yüksekliği 64 m'dir.[2]

Köprünün temeli 29 Mayıs 1985'te atılmış[1][2] ve yapımına 4 Aralık 1985 günü başlanmıştır.[2] Hâlen dünyanın en büyük çelik asma köprüleri içinde 14. sırada yer alan bu büyük proje 3 Temmuz 1988 tarihinde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından hizmete açılmıştır.[4]

Köprünün proje hizmetleri İngiliz Freeman, Fox ve Partners firması ve BOTEK Boğaziçi Teknik Müşavirlik A.Ş. firması[5] tarafından yerine getirilmiş, inşaatını ise Türkiye'den STFA, Japon Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ve Nippon Kokan K. K. adlı şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum 125 milyon dolar karşılığında üstlenmiştir.

YAVUZSELİM KÖPRÜSÜ

Dünyanın en geniş köprüsü olma özelliği taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Boğazın ikinci gerdanlığı olarak anılıyor.

Köprü 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş, 322 metre kule yüksekliği ile eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek, tüm köprü sınıflarında ikinci en yüksek kulesine sahip asma köprüsü ve 1.408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem bulunan en uzun, tüm asma köprüler arasında dokuzuncu en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsüdür. Temeli Mayıs 2013'te atılmıştır ve 27 ayda ₺8,5 milyar lira harcanarak inşa edildikten sonra 26 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılmıştır.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında ulaştırma alanında hayata geçirdiği "dev projelerden" olan ve İzmit Körfezi'nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen Osmangazi Köprüsü, İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturuyor.

30 Mart 2013'te Yalova Altınova Hersek şantiyesinde düzenlenen törenle temeli atıldıktan sonra yaklaşık 39 ayda tamamlanan köprü, 252 metre kule yüksekliğine, 35,93 metre tabliye genişliğine, bin 550 metre orta açıklığına ve 2 bin 682 metre uzunluğa sahip.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak köprü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart'ta yani bugün açılıyor.

Çanakkale'de Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan asma köprü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsüdür. Hizmete girdiğinde kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olarak faaliyet gösterecektir. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü olmuştur.

