1915'e yakışan köprü

Çanakkale Boğazı’nın gerdanlığı olarak nitelendirilen ve 2023 vizyon projelerinden olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağlayacak köprü, birçok özelliğiyle dünyada ilk olmaya aday.

Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan köprü, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla “dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü” unvanını aldı. Deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. 318 metre yüksekliğindeki kuleleri, Şehitler Günü’nü, yani üçüncü ayın 18’ini temsil ediyor. Türk bayrağını temsil eden kırmızı-beyaz kulelerin üst kısmında Seyit Onbaşı’nın, Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisinin tasviri yer alıyor.

BOĞAZI GEÇİŞ 6 DAKİKA

Gidiş ve geliş yolu, 3’er şeritli olan köprü, 45.06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin 2 tarafında bakım-onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunuyor. Köprünün ana tablodaki toplam tel uzunluğu 162 bin kilometre. Köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor. Feribotla saatler süren boğaz geçişi, 6 dakikada yapılabilecek.

REKLAM

REKOR ZAMANDA TAMAMLANDI

Yap-işlet-devret modeli ile tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarıyla, planlanandan 1.5 yıl önce, 4 yıl gibi rekor bir zamanda tamamlandı. Bu sayede 622,5 milyon avro tasarruf sağlayacak köprüden, bağlı otoyol sayesinde yıllık zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon avro, çevresel olarak 1,9 milyon avro tasarruf elde edilecek.

5,3 milyar avroluk üretim köprüsü

Projenin, Gayrı Safi Milli Hasıla’ya (GSYH) etkisi 2 milyar 442 milyon avro, üretime etkisi ise 5 milyar 362 milyon avro olacak. Yine istihdama etkisinin de 118 bin kişi olması hedefleniyor.

FOTOĞRAF 8 Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan \"1915 Çanakkale Köprüsü\"nün yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor.<br> \"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı\" olarak nitelendirilen proje için şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559`u mühendis, 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalıştı.<br> Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometreyi buluyor.<br> Proje, Malkara yerleşiminin güneyi ile Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkilerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkisine ulaşıyor.<br> 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol hizmete alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.<br> Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" 1915 Çanakkale Köprüsü`nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlanmıştı.<br> Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz yapıldı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde inşa edildi.<br> '1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece ışıklandırmayla beraber güzel görüntüler oluşuyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder