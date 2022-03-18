1915'e yakışan köprü

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü, dev bir eserle taçlandırılıyor. Bugün açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki incelikler ve projesinde barındırdığı şifrelerle dünyada ilk olma özelliğinin yanı sıra ekonomiden çevreye, istihdamdan zamana kadar birçok konuda da önemli tasarruflar sağlayacak.
Çanakkale Boğazı’nın gerdanlığı olarak nitelendirilen ve 2023 vizyon projelerinden olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağlayacak köprü, birçok özelliğiyle dünyada ilk olmaya aday.
Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan köprü, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla “dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü” unvanını aldı. Deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. 318 metre yüksekliğindeki kuleleri, Şehitler Günü’nü, yani üçüncü ayın 18’ini temsil ediyor. Türk bayrağını temsil eden kırmızı-beyaz kulelerin üst kısmında Seyit Onbaşı’nın, Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisinin tasviri yer alıyor.
BOĞAZI GEÇİŞ 6 DAKİKA
Gidiş ve geliş yolu, 3’er şeritli olan köprü, 45.06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin 2 tarafında bakım-onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunuyor. Köprünün ana tablodaki toplam tel uzunluğu 162 bin kilometre. Köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor. Feribotla saatler süren boğaz geçişi, 6 dakikada yapılabilecek.
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REKOR ZAMANDA TAMAMLANDI
Yap-işlet-devret modeli ile tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarıyla, planlanandan 1.5 yıl önce, 4 yıl gibi rekor bir zamanda tamamlandı. Bu sayede 622,5 milyon avro tasarruf sağlayacak köprüden, bağlı otoyol sayesinde yıllık zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon avro, çevresel olarak 1,9 milyon avro tasarruf elde edilecek.
5,3 milyar avroluk üretim köprüsü
Projenin, Gayrı Safi Milli Hasıla’ya (GSYH) etkisi 2 milyar 442 milyon avro, üretime etkisi ise 5 milyar 362 milyon avro olacak. Yine istihdama etkisinin de 118 bin kişi olması hedefleniyor.