Ekonomi 1915e yakışan köprü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1915'e yakışan köprü

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü, dev bir eserle taçlandırılıyor. Bugün açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki incelikler ve projesinde barındırdığı şifrelerle dünyada ilk olma özelliğinin yanı sıra ekonomiden çevreye, istihdamdan zamana kadar birçok konuda da önemli tasarruflar sağlayacak.

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Osman Özgan Yeni Şafak
1915e yakışan köprü
1915 Çanakkale Köprüsü

Çanakkale Boğazı’nın gerdanlığı olarak nitelendirilen ve 2023 vizyon projelerinden olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağlayacak köprü, birçok özelliğiyle dünyada ilk olmaya aday.

  • Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan köprü, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla “dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü” unvanını aldı. Deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. 318 metre yüksekliğindeki kuleleri, Şehitler Günü’nü, yani üçüncü ayın 18’ini temsil ediyor. Türk bayrağını temsil eden kırmızı-beyaz kulelerin üst kısmında Seyit Onbaşı’nın, Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisinin tasviri yer alıyor.

BOĞAZI GEÇİŞ 6 DAKİKA

Gidiş ve geliş yolu, 3’er şeritli olan köprü, 45.06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin 2 tarafında bakım-onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunuyor. Köprünün ana tablodaki toplam tel uzunluğu 162 bin kilometre. Köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor. Feribotla saatler süren boğaz geçişi, 6 dakikada yapılabilecek.

REKOR ZAMANDA TAMAMLANDI

  • Yap-işlet-devret modeli ile tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarıyla, planlanandan 1.5 yıl önce, 4 yıl gibi rekor bir zamanda tamamlandı. Bu sayede 622,5 milyon avro tasarruf sağlayacak köprüden, bağlı otoyol sayesinde yıllık zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon avro, çevresel olarak 1,9 milyon avro tasarruf elde edilecek.

5,3 milyar avroluk üretim köprüsü

Projenin, Gayrı Safi Milli Hasıla’ya (GSYH) etkisi 2 milyar 442 milyon avro, üretime etkisi ise 5 milyar 362 milyon avro olacak. Yine istihdama etkisinin de 118 bin kişi olması hedefleniyor.

'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
FOTOĞRAF 8
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Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan \"1915 Çanakkale Köprüsü\"nün yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor.<br>
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\"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı\" olarak nitelendirilen proje için şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559`u mühendis, 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalıştı.<br>
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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometreyi buluyor.<br>
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Proje, Malkara yerleşiminin güneyi ile Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkilerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkisine ulaşıyor.<br>
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol hizmete alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.<br>
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Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" 1915 Çanakkale Köprüsü`nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlanmıştı.<br>
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Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz yapıldı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde inşa edildi.<br>
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'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece ışıklandırmayla beraber güzel görüntüler oluşuyor.

Çanakkale Köprüsü'nde hummalı çalışma: Açılışa iki gün kalan son eksikliler gideriliyor
FOTOĞRAF 9
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Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.<br><br>İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak, Türkiye'nin en prestijli projelerinden olan köprünün açılışına günler kala hazırlıklar devam ediyor.<br><br>Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresindeki düzenlemeler sürerken, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edilerek eksiklikler gideriliyor.
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Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı açılıştan sonra tamamlanacak.<br><br>Personelin hummalı çalışma yürüttüğü köprünün 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.
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Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, iki kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya düşürecek.
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Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.<br><br>\"En\"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğünü kapsarken, köprüde kullanılan 227 bin metreküplük betonla 100 metrekarelik 5 bin 900 dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.
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Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanını taşıyor.
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1915 Çanakkale Köprüsü Proje Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu, projenin başından beri burada görev yaptığını söyledi.<br>Alemdaroğlu, \"Köprü, ön hazırlıklarıyla beraber yaklaşık 5 yılda tamamlandı. Nihai hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnce temizlik, çevre düzenlemesi, tören hazırlıkları... Onları da bugün yarın tamamlayıp cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle köprümüzü açacağız.\" dedi.<br>
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Yaklaşık 5 yıldır bölgede yaşadığını dile getiren Alemdaroğlu, bu süreçte sis nedeniyle deniz yolu ulaşımının aksamasına, yazın ve resmi tatillerde 7-8 kilometreye varan araç kuyruklarına tanıklık ettiğini belirtti.<br><br>Köprünün tüm bu sıkıntıları gidereceğini vurgulayan Alemdaroğlu, \"Yaklaşık 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçiş sağlanacak. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma, bize bu imkanı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerine ve tüm sponsor firmalara teşekkür ederim.\" diye konuştu.<br>
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Çanakkale Köprüsü'nde hummalı çalışma: Açılışa iki gün kalan son eksikliler gideriliyor
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 18 Mart'ta gerçekleştirilecek açılış için hazırlıklar sürüyor.

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