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Kylian Mbappe son dakikada PSG’yi ipten aldı: Brest 2-3 PSG | ÖZET

Fransa Lig 1 10. haftasında Paris Saint-Germain deplasmanda Brest ile karşılaştı. Kylian Mbappe’nin yıldızlaştığı maçta PSG 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Goller dakika 16’ Warren Zaire Emery, 28’ Kylian Mbappe, 44’ Steve Mounie, 52’ Jeremy Le Douaron ve 89’ Kylian Mbappe’den geldi. PSG ligde 6. galibiyetini alarak 21 puanla 2. sırada yer aldı. Brest ise 3. yenilgisini alarak 15 puanla 6. sırada yer aldı. Brest - PSG maç özetini izlemek ve Fransa Lig 1 puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

17:37 - 29/10/2023 Sunday
Yeni Şafak
Brest 2-3 PSG Maç Özeti

Brest 2-3 PSG Maç Özeti

PSG, Fransa Lig 1’de 10. haftada deplasmanda Brest’e konuk oldu. Maç PSG’nin 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kylian Mbappe attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. PSG Bu sonuçla puanını 21’e çıkararak 2. sırada yer aldı. Brest - PSG maç özeti ve Fransa Lig 1 haftanın toplu sonuçları haberimizde.

BREST - PSG MAÇ ÖZETİ

Brest - PSG maç özetini izlemek için

BREST - PSG MAÇ SONUCU

FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU

FRANSA LİG 1 HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

FRANSA LİG 1 GOL KRALLIĞI





#PSG
#Brest
#Fransa Lig 1
#Kylian Mbappe
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