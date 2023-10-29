Brest 2-3 PSG Maç Özeti
PSG, Fransa Lig 1’de 10. haftada deplasmanda Brest’e konuk oldu. Maç PSG’nin 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kylian Mbappe attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. PSG Bu sonuçla puanını 21’e çıkararak 2. sırada yer aldı. Brest - PSG maç özeti ve Fransa Lig 1 haftanın toplu sonuçları haberimizde.
BREST - PSG MAÇ ÖZETİ
BREST - PSG MAÇ ÖZETİ
BREST - PSG MAÇ SONUCU
BREST - PSG MAÇ SONUCU
FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU
FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU
FRANSA LİG 1 HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI
FRANSA LİG 1 HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI
FRANSA LİG 1 GOL KRALLIĞI
FRANSA LİG 1 GOL KRALLIĞI
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#Fransa Lig 1
#Kylian Mbappe
9 hours ago