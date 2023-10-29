UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. haftasında PSG evinde İtalyan temsilcisi Milan’ı konuk etti. Maç ev sahibi PSG’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 32’ Kylian Mbappe, 53’ Kolo Muani ve 89’ Kang-in Lee’den geldi. PSG grupta 2. galibiyetini alarak 6 puanla 1. sırada yer aldı. Milan ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla son sırada yer aldı. PSG - Milan maç özeti ve UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin toplu sonuçları haberimizde.