Birçok kişinin severek tükettiği, kıvamının muhteşemliğiyle hayranlarının bol olduğu gerçek brownie tarifini sizler için hazırladık. Püf noktaları ne tüm detaylarıyla brownie nasıl yapılır? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Brownie tarifi: İçi yumuşak, üstü çatlayan enfes brownie

Brownie yapmanın püf noktaları nelerdir?

Eğer brownie'nin çok nemli kalmasını istiyorsanız 160 derecede 30 dakikadan daha fazla pişirmeyin. Ancak daha kuru kıvamlı seviyorsanız 35-40 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra oda sıcaklığında üzeri hafif çatlamaya devam edecektir.

Brownie tarifi: İçi yumuşak, üstü çatlayan enfes brownie



Brownie için gerekli malzemeler;

300 gram bitter çikolata (iri parçalanmış) 3 adet yumurta 150 gram tereyağı 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı un 1 paket vanilya Dilerseniz üzerine çilek, ceviz yahut vişne ekleyebilirsiniz.

Brownie tarifi: İçi yumuşak, üstü çatlayan enfes brownie

Brownie tarifi: Adım adım brownie yapılışı

Tereyağını minik bir sos tenceresinin içerisinde eritin Eridiği gibi ocaktan alın ve tereyağınız henüz sıcakken parça parça böldüğünüz çikolataları içerisine aktarın. Tereyağının sıcağı ile erimesini sağlayın. Ardından tereyağlı çikolata karışımını oda sıcaklığında soğuması için bir kenara alın. Brownie tarifi: İçi yumuşak, üstü çatlayan enfes brownie Bir kabın içerisine yumurtaları alın, şekeri de ilave ederek güzelce çırpın. Çırpılan şekerle yumurtaların üzerine azar azar tereyağlı çikolatalı karışımı aktarın ve karıştırmaya devam edin. Tüm karışımı ekleyip karıştırdıktan sonra un ve vanilyayı eleyerek üzerine ilave edin. Spatula yardımıyla brownie harcını tüm malzemeler birleşinceye dek katlayarak karıştırın. Ardından yağlanmış ya da pişirme kağıdı serilmiş 20 cm'lik kare kek kalıbına hazırladığınız karışımı aktarın. Üst kısmını spatulayla düzelti. 160 derecede önceden ısıtılmış fansız fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Üzeri hafif çatlak bir görünüm alınca fırından çıkarın ve oda sıcaklığında en az 1 saat kadar dinlendirin. Dinlendikçe kıvamı güzelleşecektir. Dinlendikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

1 porsiyon ev yapımı brownie 479 kaloridir.