Özgün Türkiyenin doğalgaz sıkıntısı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğandan içimizi ısıtacak açıklama geldi
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Türkiye'nin doğalgaz sıkıntısı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan içimizi ısıtacak açıklama geldi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da yaşanan doğal gaz sıkıntısının Türkiye'de yaşanıp yaşanmayacağı vatandaşların gündeminde yerini alırken, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sevindiren açıklama geldi. Bu kış Türkiye’nin doğalgaz sıkıntısı çekmeyeceğini dile getiren Erdoğan, “Doğal gazımız Rusya'dan geliyor ve herhangi bir ihtilafımız yok. Hele hele şimdi Karadeniz doğal gazı inşallah bu kışla beraber devreye girerse o zaman zaten işimiz çok da kolay olacak." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye bu yıl (2022-2023) kış döneminde doğalgaz sıkıntısı yaşayacak mı?
Bu kış doğalgaz sıkıntısı olur mu?

Avrupa, enerji ve tedarik kriziyle boğuşuyor. Doğal gaz ve elektrik fiyatları son bir ayda 2 kat artarken, 9 aylık süreçte ise artış yüzde 250 bandının üzerine çıktı. Rusya'dan doğal gaz sevkiyatının düşmesi ve ambargo kararlarının etkisiyle, Avrupa'daki doğal gaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi bekleniyor. AB Komisyonu ise yıllık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Peki Türkiye, bu kış doğalgaz sıkıntısı çekecek mi? Avrupa’da yaşanan doğalgaz krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?

Türkiye bu yıl kış döneminde doğalgaz sıkıntısı yaşayacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye’nin bu kış doğalgaz sıkıntısı çekmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da yaşanan doğal gaz sıkıntısının Türkiye'de yaşanmayacağını ifade eden Erdoğan, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi tasarruf çağırısında bulunup bulunmayacağına dair soruya, "Yapmadım, yapmayacağım, yapmıyorum. Çünkü tasarruf her zaman için zaten öyle veya böyle faydalıdır. Zaten israftan kaçınalım." cevabını verdi.

  • Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine elektrik ve doğal gazda gerekli destekleri verdiklerini hatırlatarak, "Hele hele şimdi Karadeniz doğal gazı inşallah bu kışla beraber devreye girerse o zaman zaten işimiz çok da kolay olacak. Doğal gazın devreye girme ihtimali bayağı iyi ama bizim Rusya ile bu noktada şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız Rusya'dan geliyor ve herhangi bir ihtilafımız yok. Bunun yanında artı bazı değerler bize katması noktasında da Sayın Putin ile görüşmelerim oldu, oluyor ve ondan da inşallah güzel gelişmeler olacak." diye konuştu.

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