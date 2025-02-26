Ziraat Türkiye Kupası grup aşama maçları sürüyor. Bu hafta oynanacak üçüncü ve son hafta karşılaşmalarının ardından çeyrek finale çıkacak takımlar belli olacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları.





ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI





Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Dört grupta 25, 26 ve 27 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:





25 Şubat Salı:

15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)





GÜNÜN MAÇLARI 26 Şubat Çarşamba:





15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)

20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)





27 Şubat Perşembe:

16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Spoint İnşaat Ümraniyespor)





Göztepe'nin gözü çeyrek finalde

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alıp Avrupa yolunda geriye düşen Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3'üncü maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Göztepe sahadan puan ya da puanlar alması halinde hiçbir sonuca bakmaksızın adını çeyrek finale yazdıracak. Göz-Göz, olası bir yenilgi durumunda ise rakiplerinin alacağı sonuçlara bakacak. Konuk Göztepe'de tedavileri devam eden golcüler Romulo ve Emersonn'un yanı sıra stoper Taha da İstanbul'da görev yapamayacak.





Pazartesi günü Süper Lig'de Samsunspor'la Gürsel Aksel Stadı'nda kritik maçta karşı karşıya gelecek İzmir ekibinde teknik direktör Stanimir Stoilov'un Kasımpaşa deplasmanına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması beklenirken, İstanbul ekibi de aldığı karar doğrultusunda Göz-Göz'e karşı U19 takımıyla mücadele edecek. Kupada kazanıp ilk 8'e girmeyi hedeflediklerini belirten Stoilov, "Kazanıp hem çeyrek finali istiyor hem de moral kazanmayı amaçlıyoruz" dedi. Göztepe B Grubu'ndaki ilk iki maçında Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek 6 puan topladı ve ikinci sıraya adını yazdırdı.





Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek





Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.





Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek.





Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise oynadığı 2 maçı da kazandı ve 6 puan grupta lider olarak yer alıyor. Bu sezon Türkiye Kupası'nda Galatasaray, gruplarda Boluspor'u 4-1 yenerken, Başakşehir ile de 2-2 berabere kaldı. Konyaspor ise 3. turda 23 Elazığ FK'yı 4-0, 4. turda Kepezspor'u 9-0 ve 5. turda da Karabey Belediyespor'u da 1-0 yenerek gruplara kaldı. Yeşil-beyazlılar, grupta da Çorum FK'yı 1-0, Eyüpspor'u da 3-1'lik skorlarla mağlup etti. Galatasaray, karşılaşmadan galip ayrılması durumda gruptan çıkacak. Sarı-kırmızılılar, berabere kalırsa Eyüpspor - Başakşehir maçının sonucunu bekleyecek.







