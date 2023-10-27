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Tüm Liglerde Günün Maç Programı - 27 Ekim 2023

27 Ekim Cuma Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın açılış maçları start veriyor. Dünyadan tüm liglerde birçok önemli karşılaşmaya konuk olacağımız haftada bugün Süper Lig’de Hatayspor - Kayserispor ve Kasımpaşa - İstanbulspor karşılaşmaları oynanacak. 1. Lig’de ise Şanlıurfaspor, Giresunspor’u konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 27 Ekim Cuma dünyadan tüm liglerde günün maç programı.

14:18 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tüm Liglerde Günün Maç Programı - 27 Ekim Cuma

Tüm Liglerde Günün Maç Programı - 27 Ekim Cuma

Tüm liglerde günün maç programı birçok futbolseverin gündeminde yer alıyor. 27 Ekim Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın açılış maçları oynanacak. . İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa liglerinde bugün birer maç oynanarak haftanın açılışı yapılacak. Suudi Arabistan Pro Lig’de ise 11. hafta açılışı 3 maç ile başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte tüm dünyadan günün maç programı.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

20:00 Hatayspor v Kayserispor (beIN SPORTS 1)

20:00 Kasımpaşa v İstanbulspor (beIN SPORTS 2)

TRENDYOL 1. LİG

20:00 Şanlıurfaspor v Giresunspor (beIN SPORTS MAX 1, TRT SPOR)

İNGİLTERE PREMİER LİG

22:00 Crystal Palace v Tottenham (beIN SPORTS 3)

LA LİGA

22:00 Girona v Celta Vigo (S Sport Plus, tivibu SPOR 3)

SERİE A

21:45 Genoa v Salernitana (S Sport Plus, tivibu SPOR 2)

BUNDESLİGA

21:30 Bochum v Mainz 05 (beIN SPORTS 5, tivibu SPOR 1)

FRANSA LİG 1

22:00 Clermont v Nice (beIN SPORTS 4)

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

18:00 Al Raed v Al Fateh

18:00 Al Tai v Al Riyadh

21:00 Al Hilal Riyadh v Al Ahli Jeddah (EXXEN, S Sport Plus, TV 8,5)

TÜM LİGLERDE PUAN DURUMU


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#1. lig
#la liga
#İngiltere Premier Lig
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