Tüm Liglerde Günün Maç Programı - 27 Ekim Cuma
Tüm liglerde günün maç programı birçok futbolseverin gündeminde yer alıyor. 27 Ekim Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın açılış maçları oynanacak. . İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa liglerinde bugün birer maç oynanarak haftanın açılışı yapılacak. Suudi Arabistan Pro Lig’de ise 11. hafta açılışı 3 maç ile başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte tüm dünyadan günün maç programı.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
20:00 Hatayspor v Kayserispor (beIN SPORTS 1)
20:00 Kasımpaşa v İstanbulspor (beIN SPORTS 2)
TRENDYOL 1. LİG
20:00 Şanlıurfaspor v Giresunspor (beIN SPORTS MAX 1, TRT SPOR)
İNGİLTERE PREMİER LİG
22:00 Crystal Palace v Tottenham (beIN SPORTS 3)
LA LİGA
22:00 Girona v Celta Vigo (S Sport Plus, tivibu SPOR 3)
SERİE A
21:45 Genoa v Salernitana (S Sport Plus, tivibu SPOR 2)
BUNDESLİGA
21:30 Bochum v Mainz 05 (beIN SPORTS 5, tivibu SPOR 1)
FRANSA LİG 1
22:00 Clermont v Nice (beIN SPORTS 4)
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG
18:00 Al Raed v Al Fateh
18:00 Al Tai v Al Riyadh
21:00 Al Hilal Riyadh v Al Ahli Jeddah (EXXEN, S Sport Plus, TV 8,5)