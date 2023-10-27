BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında İskoç temsilcisi Celtic evinde Atletico Madrid’i konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Celtic’in golleri Furushashi ve Luis Palma’dan, Atletico’nun golleri Griezmann ve Morata’dan geldi. Rodrigo de Paul dakika 82’de kırmızı kart görerek Atletico Madrid’i 10 kişi bıraktı. Celtic Kulübü yetkilileri, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçına Filistin bayraklarıyla gelinmemesi için taraftarlara çağrı yaptı ancak İskoç taraftarlar, Filistin bayraları açarak Filistin’e desteğini yine sürdürdü. Celtic - Atletico Madrid maç özeti ve UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin toplu sonuçları haberimizde.