Bugün kimin maçı var?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Braga ile Panathinaikos'u karşı karşıya getiren UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı saat 22:00'de başladı. Braga evinde Panathinaikos'u 2-1 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsrail ekibi Maccabi Haifa, Ülke puanı sıralamasında ülkemizle rekabet eden İsviçre'nin temsilcisi Young Boys ile 0-0 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 24 Ağustos 2023 Perşembe maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (24 Ağustos 2023 Perşembe kimin maçı var?
- 11:00 Asya Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Smart Spor HD Spor SmartD Smart GO
- 20:00Fenerbahçe - TwenteUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
- 20:00Dinamo Kiev - BeşiktaşUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
- 21:00 Al Raed - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig Exxen
- 21:00 Al Nasr Riyadh - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport PlusExxen
- 21:00Genk - Adana DemirsporUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk Exxen
- 21:00 Al Ahli - Al Akhdoud Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
Yarın kimin maçı, hangi maçlar var? (25 Ağustos 2023 Cuma)
01:00 LDU Quito - Sao Paulo Copa Sudamericana S Sport PlusS Sport 2
03:30 Fluminense - Olimpia Asuncion Copa Libertadores S Sport PlusS Sport 2
19:00 Araz - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:30 Paderborn - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3Bein Sports 5
19:30 Schalke 04 - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2Bein Sports 4beIN Sports Tod TV
20:30 Las Palmas - Real Sociedad İspanya La Liga S SportS Sport Plus
21:00 Erzurumspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
21:00 Al Fateh - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig TV 8 BuçukS Sport Plus Exxen
21:00 Konyaspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
21:30 Leipzig - Stuttgart Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Tivibu Spor 1
22:00 Chelsea - Luton Town İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
22:00 Nantes - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
22:30 Celta Vigo - Real Madrid İspanya La Liga S SportS Sport Plus
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda rövanşları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray