Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Braga ile Panathinaikos'u karşı karşıya getiren UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı saat 22:00'de başladı. Braga evinde Panathinaikos'u 2-1 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsrail ekibi Maccabi Haifa, Ülke puanı sıralamasında ülkemizle rekabet eden İsviçre'nin temsilcisi Young Boys ile 0-0 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 24 Ağustos 2023 Perşembe maç programı ve derbi maçı bilgileri.