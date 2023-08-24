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Bugün kimin maçı var? 24 Ağustos 2023 Perşembe maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk tur maçında Braga evinde Panathinaikos'u 2-1 yendi. Maccabi Haifa evinde İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk ettiği maç 0-0 bitti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, 24 Ağustos 2023 Perşembe maç programı ve fikstürü.

09:57 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Braga ile Panathinaikos'u karşı karşıya getiren UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı saat 22:00'de başladı. Braga evinde Panathinaikos'u 2-1 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsrail ekibi Maccabi Haifa, Ülke puanı sıralamasında ülkemizle rekabet eden İsviçre'nin temsilcisi Young Boys ile 0-0 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 24 Ağustos 2023 Perşembe maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (24 Ağustos 2023 Perşembe kimin maçı var?

  1. 11:00 Asya Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Smart Spor HD Spor SmartD Smart GO
  2. 20:00
    Fenerbahçe - Twente
    UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
  3. 20:00
    Dinamo Kiev - Beşiktaş
    UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
  4. 21:00 Al Raed - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig Exxen
  5. 21:00 Al Nasr Riyadh - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport PlusExxen
  6. 21:00
    Genk - Adana Demirspor
    UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk Exxen
  7. 21:00 Al Ahli - Al Akhdoud Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

Yarın kimin maçı, hangi maçlar var? (25 Ağustos 2023 Cuma)

01:00 LDU Quito - Sao Paulo Copa Sudamericana S Sport PlusS Sport 2

03:30 Fluminense - Olimpia Asuncion Copa Libertadores S Sport PlusS Sport 2

19:00 Araz - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:30 Paderborn - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3Bein Sports 5

19:30 Schalke 04 - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2Bein Sports 4beIN Sports Tod TV

20:30 Las Palmas - Real Sociedad İspanya La Liga S SportS Sport Plus

21:00 Erzurumspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

21:00 Al Fateh - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig TV 8 BuçukS Sport Plus Exxen

21:00 Konyaspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:30 Leipzig - Stuttgart Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Tivibu Spor 1

22:00 Chelsea - Luton Town İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Nantes - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

22:30 Celta Vigo - Real Madrid İspanya La Liga S SportS Sport Plus

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda rövanşları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

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