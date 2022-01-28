Özgün Bugün hava nasıl? İstanbul 28 Ocak Cuma kar, yağmur yağacak mı?
ÖZGÜN HABERLER

Bugün hava nasıl? İstanbul 28 Ocak Cuma kar, yağmur yağacak mı?

İstanbulda kar yaışı ve ardından soğuk havanın etkisini sürdürmesi ile vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. 28 Ocak Cuma günü vatandaşlar "Bugün hava nasıl?" sorgulamasında bulunuyor. Peki, İstabul 28 Ocak Cuma kar yağacak mı? 28 Ocak Meteoroloji tahminlerine göre İstabul hava durumu bilgisi haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün hava nasıl? İstanbul 28 Ocak Cuma kar, yağmur yağacak mı?
hava

İstanbul kar yağışı kent genelinde etkili olmaya devam ederken son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve AKOM tarafından peşi sıra uyarılar yapılıyor. Peki, 28 Ocak Cuma İstanbul'da hava nasıl olacak?

28 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, İstanbul hava durumu ve kar yağışı hakkında bilgiler verdi. Macit, İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek ve hava durumu nasıl olacak sorusuna ilişkin şunları söyledi:

"Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz."

Sıcaklık kıyı kesimlerde mevsim normallerine yaklaşacak

Özellikle yurdun batı kesimlerinin 29 Ocak Cumartesi itibarıyla yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısında bulunan Macit, "Kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak bu yağışların, pazar ve pazartesi günleri yurdun iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-14 derece altında seyrettiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklığının kıyı kesimlerde mevsim normallerine yaklaşacağı, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği tahminini paylaştı

İstanbul'da kar yerini yağmura bırakacak

İstanbul'da yarın sabaha kadar orta kuvvette kar yağışlarının süreceğini belirten Macit, "Çarşamba sabah başlayarak üç gün boyunca İstanbul'da buzlanma ve don olayı yaşanacak. Dolayısıyla vatandaşların ulaşımda bu uyarıyı dikkate almasını istiyoruz. Hafta sonu yağışları İstanbul'da yağmur şeklinde olacak." diye konuştu.

Hava Tahmini Uzmanı Macit, Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri için ise zirai don uyarısı yaptı.

28 Ocak 2022 Cuma gününe ilişkin sıcaklık değerleri (haritalı)

Kıyıya ulaştı

Kıyıya ulaştı

Petrol sızıntısı nedeniyle plaj afet bölgesi ilan edildi.
Elli yaşında emeklilik mümkün

Elli yaşında emeklilik mümkün

​EYT'de son formüller belli oldu.
TOKİden Sözcünün Dereli haberine yalanlama: Milleti yanlış yönlendiren ve hiçbir gerçek bilgi içermeyen bir haber

​Türkiye'nin 29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Yetkililerden 'Komşularınıza göz kulak olun' çağrısı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete oturma düzeni göndermesi.

​Kuşadası açıklarında yakalandı: Denizlerin en yırtıcılarından.

​Vatandaşlar tedirgin: Sağlığımız tehlike altında.

​Acılı aileden doktor ihmali iddiası: Öfkemi anlatamıyorum.

Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'balıkçı' tepkisi: Birileri kafayı bulmaya gidiyor

​Türkiye'de özel olarak tasarlandı: Tamamen yerli ve milli.

​Acılı anne üç aylık damadını suçlayarak feryat etti.
Hasta yakını dehşeti

Hasta yakını dehşeti

​'Maaşınızı biz ödüyoruz' deyip 4 hemşireye saldırdılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.