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Meteoroloji'den sel ve su baskınına karşı uyarı! 26 Haziran il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 26 Haziran il il hava durumu...

11:20 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:36 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 26 HAZİRAN 2024

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor..

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Meteoroloji bu illeri uyardı

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, hafta başından itibaren Marmara başta olmak üzere birçok ile rüzgar etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre çarşamba günü Rize çevreleri ile Artvin kıyıları ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde kuvvetli sağanak görülecek.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü iç ve kuzey kesimlerde biraz azalacağı, kuzey kesimler ile zamanla iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.




#hava durumu
#meteoroloji
#hava sıcaklıkları
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