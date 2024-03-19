İncir uyutması, geleneksel Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir. Ana malzemeleri incir ve süt olan bu tatlı, özellikle Ramazan ayında sahur ve iftar sofralarını süsleyen, hafif ve besleyici bir seçenektir. İncirin doğal tatlılığı ve sütün yumuşak dokusu birleştiğinde, az malzemeli ve pratik bir tatlı elde edilir. İşte temel bir incir uyutması tarifi...