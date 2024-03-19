Oruçluyken uzun uzun yemek düşünmek, "Bugün ne pişirsem?" diye düşünürken hem enerji kaybetmek hem de iştahının açılmasına neden olmak istemeyenleri hemen aşağıdaki iftar tariflerimize doğru alabiliriz. İşte iftarda ne yapsam sorunuza yanıt olacak birbirinden farklı, pratik ve doyurucu iftar tarifleri
İftar Menüsü
Hurma ve su ile iftarı açmak, geleneksel ve sağlıklı bir başlangıçtır.
Zeytinyağlı Yeşil Zeytin
Fırında Sebzeli Tavuk: Sebzelerin vitaminleri ve tavuğun protein içeriği ile dengeli bir ana yemek.
Sahur Menüsü
Bu menü, Ramazan boyunca günün farklı saatlerinde ihtiyacınız olan enerjiyi almanıza yardımcı olacak şekilde dengeli ve çeşitlidir.