Mutfaklardan eksilmeyen bulgurun: "Bulgur çorbası tarifi"

İçeriğinde bulunan folik asit sayesinde zihinsel gelişimi de destekleyen aynı zamanda kullanılacağı yere göre ince, pilavlık ve köftelik gibi çeşitleri mevcut olan bulgur çorbası temel besin kaynakları arasında yer alır. Peki, mutfaklardan eksik olmayan bulgur çorbası tarifi nasıl yapılır?
BULGUR ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- -1 yemek kaşığı tereyağı
- -1 yemek kaşığı zeytinyağı
- -1 adet soğan
- -1 diş sarımsak
- -1 yemek kaşığı domates salçası
- -1 su bardağı bulgur
- -6 bardak su
- -2 çay kaşığı nane
- -1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- -2 çay kaşığı tuz
- -1 çay kaşığı karabiber
- -1/4 adet limon
BULGUR ÇORBASI NASIL YAPILIR?
- 1. Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alıp ısıtın. Küp küp doğradığınız soğanları ekleyin ve soteleyin. Ardından sarımsağı da ince ince kıyarak üzerine ekleyin ve soğanlar şeffaflaşıncaya dek sotelemeye devam edin.
- 2. İyice yumuşayan soğanların üzerine domates salçasını ekleyerek kavurun. Bu aşamada birkaç yemek kaşığı su ilave ederek salçanın daha kolay malzemelerle birleşmesini sağlayabilirsiniz.
- 3. Sudan geçirip süzdüğünüz bulguları da ekleyin ve 2-3 dakika kadar kavurun. Ardından suyu üzerine ekleyerek pişmeye bırakın.
- 4. Bulgurlar güzelce pişip malzemelerle bütünleştikten sonra tüm baharatları ekleyin, tekrar karıştırın ve 5-10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Bu noktada eğer kıvamı çok suluysa biraz daha bulgur ekleyebilir, çok koyuysa da su ilavesi yapabilirsiniz.
- 5. Ocaktan aldıktan sonra limonun suyunu sıkarak tencereye ekleyin. Servis ederken biraz daha kuru nane serpin. Dilerseniz tereyağı kızartıp üzerinde gezdirin.
- **Afiyet olsun.
BULGUR ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Bulgur çorbası hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 30 dakikadır.
BULGUR ÇORBASI KALORİ DEĞERİ
Bulgur çorbasının kalori değeri 105/kcal'dir.
BULGUR ÇORBASI PİŞİRME ÖNERİSİ
Damak zevkinize uygun çeşitli bakliyat veya haşlanmış tavuk, dana eti ekleyerek tadını zenginleştirebilirsiniz. İnce bulgur kullanacaksanız önceden yıkayıp ıslatmanıza gerek kalmadan suyla birlikte ekleyebilirsiniz.
BULGUR ÇORBASI TARİFİ İÇİN SERVİS ÖNERİSİ
Tereyağının hafifçe yakarak üzerine ekleyip servis edebilir, taze nane yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.
BULGUR ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI
Bulgur paketlenmeden önce su ile durulanıp kurutulduğu için, tarife başlamadan önce yıkamanıza gerek yoktur.
Çorbanın içerisinde et suyu yerine, tavuk suyu da kullanabilirsiniz.
Çorbaya aroma katmak için, domates salçası yerine rendelenmiş domates sosunu tercih edebilirsiniz.
Soğanın yanı sıra bir diş ezilmiş sarımsağı da kavurarak çorbaya ilave edebilirsiniz.
Çorbayı servis etmeden önce, birkaç damla limon ekleyerek tadını dengeleyebilirsiniz.