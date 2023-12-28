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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi.

16:34 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:39 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihi
Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihi

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak. Düzenlemenin yayımlanmasının ardından gözler SGK'ya çevrilmişti.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi.


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