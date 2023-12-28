Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak. Düzenlemenin yayımlanmasının ardından gözler SGK'ya çevrilmişti.