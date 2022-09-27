Özgün Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Nasıl geçer?
ÖZGÜN HABERLER

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Nasıl geçer?

Son derece güçlü bir temizlik malzemesi olan çamaşır suyu, bazen istediğimiz sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Çamaşırlara temas ettiğinde beyaz lekeler oluşturması insanları giysilerinden edebiliyor. Temizlik esnasında sıkça yaşadığımız bu durum karşısında birçok çözüm yöntemi bulunuyor. Peki giysiden çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Siyah pantolondan çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? En hızlı ve en pratik çözüm yollarını sizler için derledik.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Nasıl geçer?
Çamaşır suyu lekesi

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Sorusunun cevabını sizlere adım adım anlatacağız. Yüzeylerden ve kumaşlardan giysinin boyutuna ve rengine bağlı olarak çamaşır suyu lekesinden kurtarmanın yollarını haberimizde bulabilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

1. YÖNTEM: METİL ALKOL

> Bir kap içine çok az miktarda metil alkol doldurun. maske ve eldiven kullanmayı sakın unutmayın.

> Çamaşır lekesi olmuş kıyafeti düz bir zemin üzerine serin.

> Pamuk yardımıyla metil alkolü alın ve çamaşır lekesi olan bölgeye pamuğu sürün.

> Tüm lekeli yüzeye metil alkol sürdükten sonra 1 gece beklemesini sağlayın.

> Verilen süre geçtiğinde, kıyafetinizi düşük derecede yıkayın.

> Bu yöntemle çamaşır suyu lekesinden çamaşırlarınızı kurtarabilirsiniz.

2.YÖNTEM: BEYAZ SİRKE

> 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 su bardağı su ile karıştırın.

> Lekeli alanın kir veya tozdan arınmış olduğundan emin olun.

> Temiz beyaz bir bez alın ve soğuk suya batırın, ardından lekeli bölgeyi silin.

> Etkilenen alan aydınlanana kadar alanı sürekli olarak sürün.

> Giysilerinize istenmeyen zararlar verebileceğinden lekeyi sirke ile çok fazla ıslatmamaya dikkat edin.

> Leke kaybolana kadar kurutma işlemini tekrarlayın.

> Leke kalmadığında, sirkenin kokusunu ve kalıntılarını gidermek için çamaşırlarınızı düzenli olarak deterjanla yıkayın.

> Giysileri kurumaya bırakın.

3. YÖNTEM: KARBONAT

> Karbonatı suya ekleyerek yoğun bir kıvama getirilir ve çamaşır suyunun bulaştığı bölgeye sürülür

> Kuruması için 10-15 dakika kadar bekletilir.

> Kuruduktan sonra temiz bir diş fırçasıyla çitilenir.

4. YÖNTEM: KALEM

> Çamaşır kalemleri veya sharpie kalem ile lekeli alanı boyayabilirsiniz.

> Özellikle siyah bir pantolon varsa ve küçük bir noktaysa, bu hızlı ve kolay bir düzeltme olacaktır.

Duvardaki Küf Nasıl Temizlenir?
ÖZGÜN
Duvardaki Küf Nasıl Temizlenir?

Dağa çıkarken fark ettiler

Dağa çıkarken fark ettiler

​Dronla görüntülendi: Binlerce metre derinlikten yüzeye süzüldü.
Fenerbahçe taraftarı olacak mı?

Fenerbahçe taraftarı olacak mı?

​TFF'nin sezon başında aldığı karar derbi öncesinde değişti.
Kemal Kılıçdaroğlu PKK diyemedi

Kemal Kılıçdaroğlu 'PKK' diyemedi

​Deutsche Bank Başekonomisti açıkladı.
Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

​'Türkiye sadece bizi karşısına almadı'

Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Yüzeyi tamamen kapladı: Çözüm aranıyor.

Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade.

NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.