Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Nasıl geçer?

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Sorusunun cevabını sizlere adım adım anlatacağız. Yüzeylerden ve kumaşlardan giysinin boyutuna ve rengine bağlı olarak çamaşır suyu lekesinden kurtarmanın yollarını haberimizde bulabilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

1. YÖNTEM: METİL ALKOL

> Bir kap içine çok az miktarda metil alkol doldurun. maske ve eldiven kullanmayı sakın unutmayın.

> Çamaşır lekesi olmuş kıyafeti düz bir zemin üzerine serin.

> Pamuk yardımıyla metil alkolü alın ve çamaşır lekesi olan bölgeye pamuğu sürün.

> Tüm lekeli yüzeye metil alkol sürdükten sonra 1 gece beklemesini sağlayın.

> Verilen süre geçtiğinde, kıyafetinizi düşük derecede yıkayın.

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> Bu yöntemle çamaşır suyu lekesinden çamaşırlarınızı kurtarabilirsiniz.

2.YÖNTEM: BEYAZ SİRKE

> 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 su bardağı su ile karıştırın.

> Lekeli alanın kir veya tozdan arınmış olduğundan emin olun.

> Temiz beyaz bir bez alın ve soğuk suya batırın, ardından lekeli bölgeyi silin.

> Etkilenen alan aydınlanana kadar alanı sürekli olarak sürün.

> Giysilerinize istenmeyen zararlar verebileceğinden lekeyi sirke ile çok fazla ıslatmamaya dikkat edin.

> Leke kaybolana kadar kurutma işlemini tekrarlayın.

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> Leke kalmadığında, sirkenin kokusunu ve kalıntılarını gidermek için çamaşırlarınızı düzenli olarak deterjanla yıkayın.

> Giysileri kurumaya bırakın.

3. YÖNTEM: KARBONAT

> Karbonatı suya ekleyerek yoğun bir kıvama getirilir ve çamaşır suyunun bulaştığı bölgeye sürülür

> Kuruması için 10-15 dakika kadar bekletilir.

> Kuruduktan sonra temiz bir diş fırçasıyla çitilenir.

4. YÖNTEM: KALEM

> Çamaşır kalemleri veya sharpie kalem ile lekeli alanı boyayabilirsiniz.

> Özellikle siyah bir pantolon varsa ve küçük bir noktaysa, bu hızlı ve kolay bir düzeltme olacaktır.

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