Camiye Giderken Okunacak Dualar

Müslümanların hayatının tümünde sünnette uygun şekilde yaşaması ahiret için faziletinin dışında da dünya hayatına bereket verir. Evden çıkarken, yeni elbise giyerken, uyurken, bineği tökezlediğinde, sefere çıkarken gibi hayatın içindeki eylemlerde yapılacak duaları Peygamberimiz (s.a.v.) sahabesine öğretmiş ve yapmalarını tavsiye etmiştir. Bu yazımızda da camiye giderken okunacak duaları sizlerle paylaştık.
CÂMİYE GİDERKEN OKUNACAK DUÂ:
(( اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فيِ قَلْبِي نُوراً، وَفيِ لِسَانِي نُوراً، وَفيِ سَمْعيِ نُوراً،وَفيِ بَصَرِي نُوراً، وَمِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتيِ نُوراً، وَعَنْ يَمِينيِ نُوراً، وَعَنْ شِمَاليِ نُوراً، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَمِنْ خَلْفيِ نُوراً، وَاجْعَلْ فيِ نَفْسِي نُوراً، وَأَعْظِمْ ليِ نُوراً، وَعَظِّمْ ليِ نُوراً، وَاجْعَلْ ليِ نُوراً، وَاجْعَلْنيِ نُوراً، اَللَّهُمَّ أعْطِنيِ نُوراً، وَاجْعَلْ فيِ عَصَبيِ نُوراً، وَفيِ لَحْميِ نُوراً، وَفيِ دَمِي نُوراً، وَفيِ شَعْرِي نُوراً، وَفيِ بَشَرِي نُوراً. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ ليِ نُوراً فيِ قَبْرِي وَنُوراً فيِ عِظَامِي، وَزِدْنِي نُوراً، وَزِدْنِي نُوراً، وَزِدْنِي نُورًا، وَهَبْ ليِ نُوراً عَلَى نُورٍ.))
- "Allahım! Kalbimde bir nûr ve dilimde bir nûr kıl. Kulağımda bir nûr ve gözümde bir nûr kıl. Üstümde bir nûr ve altımda bir nûr kıl. Sağımda bir nûr ve solumda bir nûr kıl. Önümde bir nûr ve arkamda bir nûr kıl. Nefsimde bir nûr kıl. Benim için büyük bir nûr ve yüce bir nûr kıl. Bana bir nûr kıl. Beni bir nûr kıl. Allahım! Bana bir nûr ver. Sinirlerimde bir nûr, etimde bir nûr ve kanımda bir nûr kıl. Saçımda bir nûr ve tenimde bir nûr kıl. (Bu hasletlerin hepsi için Buhârî (11/116; h.6316) ve Müslim (1/526, 529, 530; h 763))
- [Allahım! Kabrimde benim için bir nûr, kemiklerimde bir nûr kıl (Tirmizi h. 3419 (5/483))Nûrumu artır, nûrumu artır, nûrumu artır (Buhâri, Edebü’l-Müfred (s.258; h.695))Bana nûr üstüne nûr bağışla] İbn-i Hacer Fethu’l-Bâri ve Kitabu’d-Duâ’da İbn-i Ebî Âsım’a isnaden. Bkz. Fethu’l-Bâri (11/118): “Çeşitli rivâyetlerde yirmi beş haslet toplandı” demiştir.