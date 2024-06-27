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EURO 2024 A Milli Takım Çekya maç sonucu kaç kaç bitti? Türkiye- Çekya maçında golleri kim attı?

EURO 2024'te Çekya ile mücadele eden A Milli Takımımız 2-1 üstünlükle gruptan avantajla çıkmayı başardı. Maçın ardından Türkiye- Çekya maçının özeti, golleri atan isimler ve maçın ayrıntıları merak kazandı. Son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacağız.Peki, Türkiye- Çekya maçında golleri kimler, kaçıncı dakikada attı? İşte Türkiye- Çekya maçı özetini izle...

09:10 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye Çekya maçı
Türkiye Çekya maçı

EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da oynanan maçı takımımız 2-1 kazandı.

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'te Cenk Tosun atarken Çekya'nın sayısını 66'da Soucek kaydetti.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

Çekya Türkiye maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz.

ÇEKYA 1-2 TÜRKİYE

GOL: 51' Hakan, 66' Soucek, 90+4' Cenk Tosun

KIRMIZI KART: 20' Barak

İlk yarı sonucu: 0-0

90+4.Dakika

CENK TOSUN SAHNEYE ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nı rahatlatan gol geldi. Cenk Tosun'un sert şutunda top ağlarla buluştu. A Milli Futbol Takımı skoru 2-1'e getirdi.

75.Dakika

ARDA VE KENAN OYUNDAN ÇIKTI

A Milli Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız oyundan çıktı, Cenk Tosun ve Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.

66.Dakika

SKOR EŞİTLENDİ

Ceza sahasında oluşan karambolde Mert Günok yerde kaldı. Mert Günok yerdeyken kale ağzında Samet Akaydin topu çizgiden çıkardı. Dönen topa Soucek vurdu ve top ağlara gitti.

Hakan Çalhanoğlu bu pozisyon sonrası itirazdan sarı kartla cezalandırıldı. Çalhanoğlu, sonraki maçta cezalı konuma düştü.

64.Dakika

TEKLİKELİ POZİSYON

Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Çekya'da Provod ortayı yaptı, arka direkte bulunan Krejci yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci Mert Günok'un kurtarışının ardından Okay Yokuşlu topu uzaklaştırdı.

.Dakika

KALECİ SAKATLANDI

Çekya'da sakatlık yaşayıp maça devam edemeyen kaleci Stanek, yerini Kovar'a bıraktı. Aynı zamanda Chytil ve Hlozek oyundan çıktı, Kuchta ve Chory girdi.

51.Dakika

HAKAN ATTI, A MİLLİ TAKIM ÖNE GEÇTİ

Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda top ağlarla buluştu. Bu golün ardından A Milli Futbol Takımı 1-0 öne geçti.

46.Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Kaan Ayhan, ikinci yarının başında Salih Özcan'ın yerine oyuna girdi.

45+3.Dakika

İLK YARI SONA ERDİ

Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.

45.Dakika

MERT GÜNOK'TAN KRİTİK KURTARIŞ

Çekya atağında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jurasek, kaleci Mert Günok'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla vuruşunu yaptı, Mert Günok topu çıkardı.

37.Dakika

KENAN YILDIZ'A SARI KART

Milli Takım'da Kenan Yıldız, rakibine yaptığı hamle sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Maçın hakemi Kovacs, Kenan Yıldız'a uyarıda bulundu.

35.Dakika

SCHICK İTİRAZ ETTİ, KARTI GÖRDÜ

Çekya'da yedek kulübesinde bekleyen Patrik Schick, maçın hakemine şiddetli itirazda bulundu. Kovacs, Patrik Schick'e sarı kart gösterdi.

31.Dakika

SALİH SARI KART GÖRDÜ

Hızlı atağa çıkan Chytil'i Salih Özcan formasından çekerek durdurdu. Maçın hakemi Kovacs, Salih Özcan'a sarı kart gösterdi.

28.Dakika

SAMET GOLE YAKLAŞTI

Sol kanattan kazılan kornerde Arda Güler ortasını açtı, ön direğe hareketlenen Samet Akaydin sert bir kafa vuruşu yaptı, top az farkla auta gitti.

26.Dakika

ARDA GÜLER'DEN VOLE

A Milli Takımı'nın atağında Kenan Yıldız sol kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, top savunmaya takıldı. Daha sonra sol kanattan gelen ortaya Arda Güler ön direkte voleyi vurdu, yakın mesafeden savunmaya çarpan top kornere çıktı.

20.Dakika

ÇEKYA 10 KİŞİ KALDI

Çekya 10 kişi kaldı! Barak, orta sahada Salih Özcan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

13.Dakika

ARDA GÜLER UZAKTAN DENEDİ

Hızlı gelişen atakta Çekya yarı sahasına geçen A Milli Takım'da Arda Güler ceza sahası dışından sert vurdu, top yandan auta gitti.

11.Dakika

BARAK'A SARI KART

Çekya'da Barak, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Dakika

KENAN YILDIZ'DAN SERT ŞUT

A Milli Takım'ın atağında sol kanattan ceza sahasına giren Kenan Yıldız sağ ayağıyla sert bir vuruş yaptı, Coufal'a çarpan top kornere çıktı.

3.Dakika

MERT GÜNOK ÇIKARDI

Çekya'nın atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Provod sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

1.Dakika

MAÇ BAŞLADI

Müsabakanın ilk düdüğü geldi ve maç başladı.




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