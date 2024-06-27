EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da oynanan maçı takımımız 2-1 kazandı.

Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'te Cenk Tosun atarken Çekya'nın sayısını 66'da Soucek kaydetti.

Çekya Türkiye maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz.

ARDA VE KENAN OYUNDAN ÇIKTI

ARDA VE KENAN OYUNDAN ÇIKTI

A Milli Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız oyundan çıktı, Cenk Tosun ve Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.