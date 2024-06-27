EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da oynanan maçı takımımız 2-1 kazandı.
TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?
Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'te Cenk Tosun atarken Çekya'nın sayısını 66'da Soucek kaydetti.
ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ
Çekya Türkiye maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz.
ÇEKYA 1-2 TÜRKİYE
GOL: 51' Hakan, 66' Soucek, 90+4' Cenk Tosun
KIRMIZI KART: 20' Barak
İlk yarı sonucu: 0-0
CENK TOSUN SAHNEYE ÇIKTI
A Milli Futbol Takımı'nı rahatlatan gol geldi. Cenk Tosun'un sert şutunda top ağlarla buluştu. A Milli Futbol Takımı skoru 2-1'e getirdi.
ARDA VE KENAN OYUNDAN ÇIKTI
A Milli Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız oyundan çıktı, Cenk Tosun ve Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.
SKOR EŞİTLENDİ
Ceza sahasında oluşan karambolde Mert Günok yerde kaldı. Mert Günok yerdeyken kale ağzında Samet Akaydin topu çizgiden çıkardı. Dönen topa Soucek vurdu ve top ağlara gitti.
Hakan Çalhanoğlu bu pozisyon sonrası itirazdan sarı kartla cezalandırıldı. Çalhanoğlu, sonraki maçta cezalı konuma düştü.
TEKLİKELİ POZİSYON
Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Çekya'da Provod ortayı yaptı, arka direkte bulunan Krejci yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci Mert Günok'un kurtarışının ardından Okay Yokuşlu topu uzaklaştırdı.
KALECİ SAKATLANDI
Çekya'da sakatlık yaşayıp maça devam edemeyen kaleci Stanek, yerini Kovar'a bıraktı. Aynı zamanda Chytil ve Hlozek oyundan çıktı, Kuchta ve Chory girdi.
HAKAN ATTI, A MİLLİ TAKIM ÖNE GEÇTİ
Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda top ağlarla buluştu. Bu golün ardından A Milli Futbol Takımı 1-0 öne geçti.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Kaan Ayhan, ikinci yarının başında Salih Özcan'ın yerine oyuna girdi.
İLK YARI SONA ERDİ
Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.
MERT GÜNOK'TAN KRİTİK KURTARIŞ
Çekya atağında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jurasek, kaleci Mert Günok'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla vuruşunu yaptı, Mert Günok topu çıkardı.
KENAN YILDIZ'A SARI KART
Milli Takım'da Kenan Yıldız, rakibine yaptığı hamle sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Maçın hakemi Kovacs, Kenan Yıldız'a uyarıda bulundu.
SCHICK İTİRAZ ETTİ, KARTI GÖRDÜ
Çekya'da yedek kulübesinde bekleyen Patrik Schick, maçın hakemine şiddetli itirazda bulundu. Kovacs, Patrik Schick'e sarı kart gösterdi.
SALİH SARI KART GÖRDÜ
Hızlı atağa çıkan Chytil'i Salih Özcan formasından çekerek durdurdu. Maçın hakemi Kovacs, Salih Özcan'a sarı kart gösterdi.
SAMET GOLE YAKLAŞTI
Sol kanattan kazılan kornerde Arda Güler ortasını açtı, ön direğe hareketlenen Samet Akaydin sert bir kafa vuruşu yaptı, top az farkla auta gitti.
ARDA GÜLER'DEN VOLE
A Milli Takımı'nın atağında Kenan Yıldız sol kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, top savunmaya takıldı. Daha sonra sol kanattan gelen ortaya Arda Güler ön direkte voleyi vurdu, yakın mesafeden savunmaya çarpan top kornere çıktı.
ÇEKYA 10 KİŞİ KALDI
Çekya 10 kişi kaldı! Barak, orta sahada Salih Özcan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.
ARDA GÜLER UZAKTAN DENEDİ
Hızlı gelişen atakta Çekya yarı sahasına geçen A Milli Takım'da Arda Güler ceza sahası dışından sert vurdu, top yandan auta gitti.
BARAK'A SARI KART
Çekya'da Barak, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Dakika
KENAN YILDIZ'DAN SERT ŞUT
A Milli Takım'ın atağında sol kanattan ceza sahasına giren Kenan Yıldız sağ ayağıyla sert bir vuruş yaptı, Coufal'a çarpan top kornere çıktı.
MERT GÜNOK ÇIKARDI
Çekya'nın atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Provod sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
MAÇ BAŞLADI
Müsabakanın ilk düdüğü geldi ve maç başladı.