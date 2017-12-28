Cenk Tosun Everton'a transfer oldu mu?

Uzun süredir İngiliz ekiplerinin radarında olan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Ada yolcusu. Tottenham, Crystal Palace, Everton gibi kulüplerle ismi anılan Cenk Tosun’un Everton’a transferinin gerçekleştiği iddia edildi. İngiliz Guardian Gazatesi muhabiri Ad Aaron, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda golcü oyuncunun 28 milyon Euro karşılığında Everton’a transferinin gerçekleştiğini söyledi. 26 yaşındaki futbolcunun Everton’dan yıllık 4 milyon Euro alacağı belirtilirken, sözleşmenin de 4,5 yıllık olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı oyuncu İngiliz ekibine transferi gerçekleşmesi sonucu yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu olmuş olacak.

Özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki etkili performansı ile adından sıkça söz ettiren golcü futbolcu, bu sezon siyah-beyazlılarda forma giydiği 23 mücadelede 13 gol atmıştı.

Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi’nde Porto’ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçilen Cenk Tosun, 2 sezon üst üste grup maçlarında en güzel golü atan ilk futbolcu oldu.Beşiktaş’ın golcü yıldızı Cenk Tosun, bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamalarındaki en güzel golünü atan isim oldu. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın Benfica ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede attığı rövaşeta golle grup maçlarının en güzel golünü atan Cenk Tosun, bu sezon da Porto’ya attığı golle, üst üste 2 yıl Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamalarındaki en güzel golünü atmış oldu. Beşiktaş’ın Porto’yu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaklaşık 25 metreden Casilas’ın koruduğu kaleyi avlayan Tosun, Şampiyonlar Ligi gruplarında 2 sezon üst üste en güzel golü atmayı başaran ilk futbolcu oldu. Tosun’un attığı 2 golün de Portekiz ekiplerine karşı olması da ayrı bir tesadüf olarak dikkat çekti

Hodgson'dan Cenk Tosun açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'u izlediklerini söyledi. İngiliz basınında yer alan habere göre Hodgson, "Cenk'i biliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Kulübümüz onu izliyor. Ancak iki kulüp arasında bir sözleşme yapıldığını sanmıyorum. Şu anda neler olduğuyla ilgili bir bilgim yok fakat yarın başkan, 'Cenk Tosun'u getirdim' derse şaşırırım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın gruptan lider çıkmasında attığı 4 golle pay sahibi olan milli futbolcunun, devre arasında Crystal Palace'a transfer olabileceği öne sürülüyor.