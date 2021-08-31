Çerkes tavuğu tarifi, malzemeleri: Çerkes tavuğu nasıl pişirilir? Çerkezlere has olan Çerkez Tavuğu, Türk mutfağında yaygın olarak tüketişen sevilen bir yemektir. Ana üsürnü tavuk olan Çerkes Tavuğu yapımı için birkaç püf noktası vardır. Peki, lezzetli bir Çerkes Tavuğu nasıl yapılır? Çerkes Tavuğu malzemeleri, kıvamı nasıldır? İşte Çerkes Tavuğu tarifi...

Haber Merkezi 31 Ağustos 2021, 21:13 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2021, 21:29 Yeni Şafak