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Çerkes tavuğu tarifi, malzemeleri: Çerkes tavuğu nasıl pişirilir?

Çerkezlere has olan Çerkez Tavuğu, Türk mutfağında yaygın olarak tüketişen sevilen bir yemektir. Ana üsürnü tavuk olan Çerkes Tavuğu yapımı için birkaç püf noktası vardır. Peki, lezzetli bir Çerkes Tavuğu nasıl yapılır? Çerkes Tavuğu malzemeleri, kıvamı nasıldır? İşte Çerkes Tavuğu tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çerkes tavuğu tarifi, malzemeleri: Çerkes tavuğu nasıl pişirilir?
çerkes tavuğu

Türk mutfağının Kafkasya kökenli yemeği olan Çerkes tavuğu ceviz ile yapılan lezzetli bir mezedir. Çerkes Tavuğu evde kolaylıkla yapılabilen bir yiyecektir. İşte Çerkes Tavuğu tarifi haberimizde...

ÇERKES TAVUĞU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk

1 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı limon suyu

1/2 tatlı kaşığı tane karabiber

5 su bardağı su

Cevizli harcı için:

300 gram ceviz

3 diş sarımsak

4 dilim bayat ekmek içi

1,5 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı toz kişniş

Üzeri için (dilerseniz):

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Çerkez Tavuğu Yapılışı:

Tavuğu temizleyip bol suyla yıkayın, derin bir tencereye yerleştirin.

Tane karabiber, limon suyu, orta kuru soğan ve içme suyunu ekleyin.

Berrak bir su elde etmek için çıkan köpükleri kevgirle alın.

Yumuşamış tavuk tavukları geniş bir tabağa alın.

Deri ve kemiklerinden ayırdığınız tavukları ince ince ditin.

Macun formuna getirmek istediğiniz tavukları robottan geçirebilirsiniz.

Ceviz harcını yapmak için; kıymış olduğunuz sarımsakları, cevizlerle beraber havanda dövün.

Bayatlayan ekmek içlerini tavuk suyuyla yumuşatıp cevizli karışıma ekleyin. Tüm malzemeye koyu bir boza kıvamına getirin.

Tel olarak ditilmiş tavuk etiyle cevizli karışıma ekleyin.

Sos olarak hazırladığınız kırmızı biber ve zeytinyağını karıştırıp üzerinde gezdirin.

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